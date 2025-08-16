Quatre animaux sacrés entre patrimoine et renouveau

Le palais Kiên Trung dans l’ancienne capitale impériale de Huê accueille une exposition exceptionnelle de 46 œuvres sublimant quatre animaux sacrés, symboles majeurs de la richesse culturelle vietnamienne, mêlant traditions anciennes et créativité contemporaine.

Le Centre de conservation des monuments de Huê dans la ville éponyme (Centre), en collaboration avec l’Université des arts de Huê, invite le public à découvrir l’exhibition “My thuât & di san : Hình tuong Tu linh qua nghê thuât tao hình” (Beaux-arts et patrimoine : images des quatre animaux sacrés à travers les arts visuels). Ce rendez-vous culturel, installé au deuxième étage du Palais Kiên Trung dans la Cité impériale, suscite un vif intérêt auprès des visiteurs.

Cette présentation artistique rassemble 46 créations signées par des artistes, professeurs et étudiants, qui s’inspirent de la tradition de quatre animaux sacrés - le dragon (long), la licorne (lân), la tortue (quy) et le phénix (phung). Ces figures emblématiques, riches de significations religieuses, philosophiques et sociales, incarnent des valeurs universelles telles que la paix, la prospérité et l’harmonie entre l’homme et la nature.

La diversité des techniques et supports - peinture, graphisme, sculpture, laque et installations - témoigne d’une volonté de renouveler le langage artistique traditionnel tout en perpétuant le patrimoine. À travers cette approche contemporaine, les maîtres-mots sont héritage et innovation.

Promouvoir les valeurs traditionnelles

Souvent présentes dans l’artisanat royal et l’architecture traditionnelle de la cour de Huê, ces créatures légendaires ornent également la maçonnerie, l’artisanat du bronze, de la broderie ou du bois. Leur présence continue d’enrichir l’identité culturelle locale et nationale.

Plus qu’un simple rendez-vous culturel, ce projet devient un véritable lieu d’échanges entre conservateurs, universitaires, artistes et visiteurs, illustrant la synergie entre formation artistique et préservation patrimoniale. Hoàng Viêt Trung, directeur du Centre de conservation des monuments de Huê, insiste sur l’importance de cette démarche pour transmettre et valoriser les traditions, tout en suscitant la fierté nationale.

L’exposition est ouverte jusqu’à la fin du mois d’août - ce temps fort artistique offre à chacun l’occasion de se plonger dans un univers où histoire, spiritualité et créativité se rencontrent tout en finesse.

Texte et photos : Thuy Hà - LD/CVN