Vietjet et Lufthansa Technik

Un accord de services techniques pour les composants d'avions au salon de Farnborough 2024

Cet accord pluriannuel débutera en octobre 2024 et inclura des services techniques étendus pour les pièces de rechange et les composants de l'ensemble de la flotte croissante de Vietjet, qui compte 184 avions Airbus A320 et 9 Airbus A330. Cette signature assure que la compagnie aérienne Vietjet opère avec une excellence opérationnelle et respecte les normes de maintenance les plus élevées. C’est le plus grand contrat TCS signé par Lufthansa Technik en Asie du Sud-Est.

De nouvelles solutions et services technologiques aéronautiques

La vice-présidente des ventes chez Lufthansa Technik, Mme Johanna Koch, a déclaré : "Nous sommes ravis d'étendre notre coopération avec Vietjet grâce à cet accord important. Une relation fondée sur la confiance et le respect mutuel au cours de la dernière décennie a aidé les deux parties à franchir cette étape mémorable. Nous sommes très reconnaissants que Vietjet continue de choisir Lufthansa Technik comme partenaire fiable pour l’accompagner dans son développement. Nous nous engageons à fournir à Vietjet les meilleurs services et le meilleur soutien pour garantir les résultats opérationnels réussis à long terme de la compagnie aérienne."

Pour sa part, Michael Hickey, directeur général adjoint des opérations de Vietjet, a partagé : "Vietjet et Lufthansa Technik ont établi et maintenu une relation de coopération fructueuse depuis 2014. Nous apprécions hautement leur expertise internationale et leurs services de pointe en MRO avec les normes les plus strictes au monde. Cet accord est également conforme à notre vision stratégique visant à garantir la plus haute fiabilité et performance de la flotte d'avions, atteignant de nouveaux sommets dans nos opérations. Nous sommes impatients de continuer à offrir à nos passagers des vols de qualité, pratiques et sûrs".

Le groupe Lufthansa Technik est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services techniques aéronautiques. Les domaines d'activité de ce groupe comprennent la maintenance, la réparation, la révision et d'autres services numériques pour l'exploitation des avions. En 2022, Vietjet est devenu le premier client à utiliser le carnet technique électronique AVIATAR de Lufthansa Technik en Asie-Pacifique.

En coopération avec le groupe Lufthansa Technik et de nombreux autres partenaires aéronautiques de premier plan, Vietjet investit constamment dans de nouvelles solutions et services technologiques pour garantir les plus hauts standards de sécurité et de qualité. La compagnie aérienne Vietjet ajoute continuellement de nouveaux avions à sa flotte moderne et économe en carburant, maintient une fiabilité technique de 99,6% et figure parmi les principales compagnies aériennes de la région et du monde. Elle est notée 7 sur 7 étoiles pour la sécurité par AirlineRatings et a été élue compagnie aérienne à bas prix la plus sûre au monde pendant plusieurs années consécutives depuis 2018.

