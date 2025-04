Droits de douane des États-Unis : les entreprises vietnamiennes s’adaptent

Dans le contexte des fluctuations du commerce mondial, notamment sous la pression des droits de douane des États-Unis, de nombreuses entreprises vietnamiennes ont une approche proactive en diversifiant leurs débouchés et en renforçant leurs exportations vers les marchés prometteurs comme l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est.

>> Le Vietnam propose aux États-Unis de reporter l'imposition des taxes d'un à trois mois

>> VCCI et AmCham appellent les États-Unis à suspendre l’imposition des droits de douane réciproques

>> Le Vietnam demande le report de l'application des droits de douane américains

Photo : VNA/CVN

Dô Hà Nam, président du conseil d'administration du groupe Intimex et vice-président de l'Association du café et du cacao du Vietnam, a déclaré que la suspension des tarifs douaniers réciproques de l’administration Trump est une bonne nouvelle, mais les entreprises ne peuvent pas rester inactives. En effet, bien que les États-Unis ne représentent qu'une petite partie de la valeur totale des exportations d'Intimex, soit environ 1,5 milliard de dollars en 2024, ce marché reste stratégique.

"Pour les produits agricoles, dont le café, la compétitivité dépend de la qualité, mais aussi des droits de douane. Le Brésil, pays exportateur d’envergure mondiale, pourrait nous surpasser en capitalisant sur ses avantages fiscaux, obligeant les entreprises vietnamiennes à s'adapter", partage M. Nam.

Toujours d’après lui, pour faire face aux politiques tarifaires des États-Unis, les entreprises vietnamiennes accélèrent leurs exportations en Europe, au Moyen-Orient et dans les pays ayant des accords de libre-échange avec le Vietnam. De plus, elles devraient élever la qualité de leurs produits, réduire leurs prix et développer leurs labels afin d’accroître la compétition. "Intimex a pour sa part augmenté ses importations des produits alimentaires américains pour équilibrer le balance commerciale", explique-t-il.

En 2021, la part de marché des exportations aux États-Unis de la compagnie par actions internationale Dony a représenté 40%, contre 20% actuellement. Outre l’exploitation des marchés traditionnels comme l’Allemagne et le Canada, Dony a conquiert les "terres promises" tels que Moyen-Orient, Russie et Asie du Sud-Est. Particulièrement, l’année dernière, cette entreprise a exporté, pour la première fois, 110.000 articles en Afrique.

Photo : VNA/CVN

Cette année, Dony a expédié un premier lot de vestes vers la Chine, marché considéré comme très prometteur mais également riche en défis, reflétant les efforts des entreprises vietnamiennes pour diversifier leurs débouchés.

"La perception selon laquelle le marché américain est grand et les autres marchés petits n'est pas nécessairement exacte. Le Moyen-Orient, malgré une population relativement réduite, abrite des clients importants avec des commandes de grande valeur. Les entreprises doivent apprendre à +chasser les gros poissons+ plutôt que de se concentrer uniquement sur les marchés à forte densité de population", partage Pham Quang Anh, directeur général de Dony.

Diversifier les débouchés

En effet, changer de débouchés n'est pas une tâche facile pour toutes les entreprises. Lorsqu'elles cherchent à élargir leur présence sur de nouveaux marchés, elles sont confrontées à des coûts et des risques. M. Quang Anh souligne que trouver un nouveau débouché nécessite un investissement important. Avec un budget limité de 10.000 dollars par exemple, une entreprise doit choisir entre un marché familier comme les États-Unis ou prometteur mais risqué comme l'Afrique. Et d’ajouter que les coûts ne proviennent pas seulement du marketing et de la communication, mais également des ventes, de la logistique et de l’édification de la confiance avec les partenaires. "Exporter un vêtement vers un nouveau marché peut coûter deux fois plus que vers un débouché familier, mais si l'on ne tente pas, l'entreprise restera passive et ne pourra pas éviter les risques liés aux fluctuations des marchés traditionnels", explique-t-il.

Photo : VNA/CVN

Selon M. Quang Anh, pour réussir à élargir un nouveau marché, le soutien de l'État est crucial. Par conséquent, le gouvernement devrait aider les entreprises à participer aux foires internationales, à former des ressources humaines et à créer des canaux d'information clairs sur les politiques commerciales… Il souligne que la participation récente de Dony à une foire à Hong Kong (Chine), avec le soutien du Service du commerce et de l’industrie de Hô Chi Minh-Ville, a permis à l'entreprise d’établir et d’élargir ses relations avec de nombreux partenaires.

Dô Hà Nam a proposé, quant à lui, des solutions. Dans l’immédiat, afin de gérer efficacement les impacts des taxes réciproques américaines sur les différents secteurs économiques du Vietnam, les ministères et les services concernés devraient exiger des rapports détaillés sur les effets de ces taxes pour chaque type de produits. Ensuite, ils doivent classer les entreprises en fonction de leur capacité à changer de marché, afin de mettre en place des politiques de soutien adaptées, telles que des aides financières, des promotions commerciales ou des soutiens techniques pour la production.

Développer le marché domestique

Alors que de nombreuses entreprises cherchent à élargir leur présence sur les marchés internationaux, d'autres choisissent de se concentrer sur le marché domestique. Lâm Quốc Thanh, directeur général de la Compagnie générale de commerce Saigon (SATRA), indique que son entreprise est en train d'élargir son réseau de vente au détail et de collaborer avec les producteurs pour stimuler la consommation intérieure.

Photo : VNA/CVN

Selon M. Thanh, en exploitant efficacement le marché intérieur, le Vietnam peut non seulement réduire sa dépendance à l'égard des exportations, mais également augmenter la valeur et la quantité des produits vietnamiens, tout en soutenant la campagne "Les Vietnamiens consomment vietnamien".

L’économiste Trân Nguyên Dan suggère que l'octroi de tarifs préférentiels pour certains produits américains, similaires à ceux accordés aux partenaires commerciaux avec lesquels le Vietnam a des accords de libre-échange, pourrait être une mesure efficace pour inciter les États-Unis à revoir leurs politiques tarifaires. En parallèle, le Vietnam devrait envisager d'ouvrir davantage son marché intérieur à certaines industries américaines. En outre, le gouvernement devrait soutenir les entreprises nationales en réduisant les taxes à l'exportation et en cherchant activement de nouveaux marchés pour diminuer la dépendance vis-à-vis des États-Unis.

Dans le contexte actuel de la mondialisation et des tensions commerciales, les experts en économie estiment que les entreprises doivent adopter une stratégie proactive pour élargir leurs marchés et réduire leur dépendance vis-à-vis des États-Unis. En effet, il n'y a pas d'autre option que de changer leur façon de penser, d'améliorer leurs produits, d'augmenter leur capacité de production et de s'adapter avec flexibilité.

Hoàng Tuyêt - Hoàng Phuong/CVN