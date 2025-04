Le Vietnam et la R. de Corée vont renforcer leur coopération commerciale

Le Vietnam et la République de Corée ont affirmé lundi 14 avril l’importance du renforcement de leur coopération commerciale dans les efforts visant à dégager les difficultés pour leurs entreprises fortement affectés par le protectionnisme et les tensions commerciales.

Les deux pays ont discuté d’une série de projets et de mesures à cette fin lors de la 14e réunion du Comité mixte Vietnam - République de Corée sur la coopération commerciale, industrielle et énergétique, et de la 8e réunion du Comité mixte sur la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Vietnam - République de Corée (VKFTA).

Photo : VNA/CVN

Co-présidant ces réunions, le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, et le ministre sud-coréen de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie, Ahn Duk-geun, ont salué le déploiement favorable et efficace du VKFTA au cours des dix dernières années, marqué notamment par un commerce bilatéral d’environ 81,5 milliards de dollars en 2024, en hausse de 7,3% par rapport à 2023, notant les résultats positifs des groupes de travail “Korea Plus au Vietnam” et “Vietnam Plus en République de Corée”.

Les deux parties ont convenu de continuer à coordonner étroitement et à mettre en œuvre efficacement les activités et les tâches conformément au plan d’action convenu, visant un chiffre d’affaires des échanges commerciaux plus équilibrés de 150 milliards de dollars d’ici 2030, et de renforcer davantage leur coopération dans un certain nombre de domaines tels que le dialogue sur la distribution et la logistique.

Elles ont discuté et convenu de l’orientation de la mise en œuvre des contenus de coopération dans des domaines tels que les douanes et l’origine des marchandises, les mesures de défense commerciale, les mesures de sécurité alimentaire et la quarantaine des animaux et des plantes et les barrières techniques au commerce en vue d’éliminer les difficultés, de créer un corridor juridique favorable à leur mise en œuvre et de maximiser les avantages apportés par le VKFTA.

D’autres mesures envisagées comprennent la coopération et le soutien mutuel dans le cadre multilatéral existant et l’optimisation des avantages que représentent l’Accord de libre-échange entre l’ASEAN et la République de Corée, le Partenariat économique global régional (RCEP), le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et le Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité (IPEF).

Photo : VNA/CVN

Dans le secteur industriel, les deux parties vont se coordonner étroitement et mettre en œuvre efficacement le projet de Centre de coopération technologique de la chaîne d’approvisionnement en minéraux essentiels Vietnam - République de Corée sur la base du protocole d’accord signé en juin 2023, promouvoir leur coopération dans le domaine des matières premières et des composants au moyen de l’exploitation du Centre de conseil et de solutions technologiques du Vietnam (deuxième phase).

En outre, les deux pays ont convenu de coopérer dans la formation des ressources humaines, y compris celles pour l’industrie de la construction navale du Vietnam, de renforcer la connectivité et la coopération dans les secteurs de l’automobile, du tabac et des machines, ainsi que dans les domaines de l’électricité, du pétrole et du gaz, des énergies propres et du nucléaire.

La République de Corée s’est entendu pour continuer à assister le Vietnam dans l’élaboration de la Loi sur le développement industriel.

Le Vietnam a salué la présence renforcée des entreprises sud-coréennes dans les projets de GNL et les projets pétroliers et gaziers, ainsi que les progrès réalisés dans les tests de la technologie de co-combustion d’ammoniac en République de Corée et a demandé à la partie sud-coréenne de collaborer avec ses partenaires vietnamiens à la recherche et à l’application de cette technologie au Vietnam.

À l’issue des deux réunions, les deux ministres ont signé trois documents: le Procès-verbal de la 14e réunion du Comité mixte Vietnam - République de Corée sur la coopération commerciale, industrielle et énergétique, la Déclaration conjointe de la 8e réunion du Comité mixte sur la mise en œuvre du VKFTA et le Plan d’action visant à atteindre l’objectif de chiffre d’affaires des échanges commerciaux plus équilibrés de 150 milliards de dollars.

Ils ont également assisté à la signature et à l’échange de deux documents : le Protocole d’accord sur l’énergie nucléaire entre l’Autorité de l’électricité du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le Département de la politique de l’industrie nucléaire du ministère sud-coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie; et le Protocole d’accord entre la Compagnie générale nationale de transport d’électricité (EVNNPT) et la Korea Electric Power Corporation (KEPCO).

