Un virage décisif pour améliorer le climat des affaires

Les multiples réformes administratives entreprises par le Vietnam lui ont permis d’améliorer sa compétitivité et d’attirer les ressources nécessaires à son développement socio-économique. Parmi elles, le recourt au numérique et à l’innovation pour optimiser ses services administratifs.

Le gouvernement a approuvé récemment un programme de simplification et d’accélération des formalités administratives liées à la production et aux activités commerciales pour les années 2025 et 2026.

Photo : VNA/CVN

Ce programme vise à moderniser les processus administratifs en décentralisant la prise de décision et en promouvant l’application des sciences, des technologies et de la transformation numérique.

Parmi les objectifs majeurs pour 2025, on note la suppression d’au moins 30% des conditions commerciales et d’investissement inutiles, la réduction d’au moins 30% des délais de traitement des procédures et la baisse de 30% des coûts de conformité par rapport à l’année précédente.

Un environnement d’investissement attractif

Toutes les formalités admi-nistratives liées aux entreprises seront dématérialisées, garantis-sant ainsi plus de fluidité, d’efficacité et de transparence. Un aspect novateur du programme est que 100% des procédures seront effectuées sans restriction administrative au sein de chaque province. Par ailleurs, le gouvernement révisera et simplifiera l’ensemble des procédures internes, tant entre les agences gouvernementales qu’au sein de celles-ci.

D’ici 2026, le programme s’étendra davantage, avec pour objectif de supprimer complètement les conditions d’investissement inutiles, redon-dantes ou floues. De plus, le plan vise une réduction de 50% des délais de traitement des procédures administratives et des coûts de conformité par rapport à 2024. En attendant, toutes les formalités internes seront gérées sur des plateformes numériques.

Le climat d’investissement au Vietnam a connu ces dernières années des améliorations notables grâce à des efforts de réforme soutenus, facilitant l’accès aux informations et réglementations liées aux affaires, réduisant les coûts non officiels et rendant les procédures administratives plus efficaces.

Cette année, le monde des affaires a été témoin de changements de politique positifs de la part des organismes compétents, le gouvernement s’attaquant activement aux réglementations obsolètes et simplifiant les démarches administratives. Toutefois, les entreprises nourrissent des attentes plus élevées en matière de réformes.

“Dans le contexte actuel, nous devons réaliser des percées institutionnelles fortes et globales, améliorer l’efficacité de l’appareil administratif, alléger les procédures administratives et libérer toutes les ressources afin d’atteindre cette année un taux de croissance minimum de 8%. Dans des conditions plus favorables, nous pouvons viser une croissance à deux chiffres, créant ainsi une force motrice solide pour le développement durable du pays dans la période à venir”, a souligné le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc.

Lors d’une récente séance de travail avec la Commission centrale des politiques et stratégies, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a appelé à redoubler d’efforts pour positionner le climat d’investissement du Vietnam parmi les trois meilleurs de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) d’ici deux à trois ans.

Selon l’économiste Nguyên Thuong Lang, de l’Institut du commerce et de l’économie internationale, les directives fermes du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, en faveur de la simplification et de la réduction des procédures administratives constituent un signal positif pour les entreprises, en facilitant leur développement.

Réduire les formalités administratives

Photo : VNA/CVN

”La réduction d’au moins 30% du temps de traitement des formalités administratives permettra aux sociétés d’économiser du temps et des ressources, renforçant ainsi leur efficacité et leur compétitivité. L’élimination d’au moins 30% des conditions commerciales inutiles contribuera à un environnement des affaires plus fluide, permettant un meilleur accès aux capitaux et aux investissements internationaux”, a souligné M. Lang.

Eric Johnson, président de la Chambre de Commerce américaine (AmCham) à Hanoï, a salué les efforts du Vietnam pour rationaliser son appareil administratif, simplifier les démarches administratives et honorer ses engagements. Bien que des avancées notables aient été enregistrées, il a souligné que le monde des affaires attend encore des actions plus décisives pour réduire les lourdeurs administratives et améliorer durablement l’environnement des affaires.

Ngô Minh Phuong, directeur de la Sarl Viet Truong, a proposé de modifier et d’actualiser les réglementations relatives à la gestion de la qualité des produits pour les aligner sur les normes internationales. Il a également suggéré de privilégier des contrôles a posteriori basés sur l’évaluation des risques plutôt que des inspections préalables systématiques, tout en accélérant la numérisation des procédures administratives.

De son côté, Dang Thi Kim Oanh, présidente du groupe immobilier Kim Oanh, a insisté sur la nécessité de lever les obstacles auxquels font face les entreprises et de les accompagner dans le développement du logement social. Elle a appelé à une simplification et une accélération du traitement des formalités administratives afin de faciliter les investissements dans ce secteur clé.

Thê Linh/CVN