La Ligurie souhaite renforcer sa coopération économique avec le Vietnam

Un dialogue d'affaires Asie - Vietnam, axé sur les opportunités de coopération économique, culturelle et d'innovation entre la Ligurie et le Vietnam, s'est tenu vendredi 11 avril à Gênes.

Photo : VNA/CVN

Organisé conjointement par Liguria International, la Chambre de commerce italienne au Vietnam (ICHAM) et le Conseil économique et culturel asiatique, l'événement a réuni plus de cinquante représentants d'organismes, d'entreprises et d'institutions italiennes, soulignant l'importance du Vietnam en tant que principal partenaire commercial de l'Italie au sein de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Dans son discours d'ouverture, Carlo Golda, président de Liguria International, a insisté sur l'importance d'une politique de renforcement des relations avec l'Asie du Sud-Est, et en particulier avec le Vietnam, compte tenu des atouts de la Ligurie dans les secteurs des ports maritimes, de la logistique et de la production.

Le vice-maire de Gênes, Mario Mascia, s'est félicité des avancées des projets de coopération portuaire avec le Vietnam.

La consule honoraire du Vietnam, Sandra Scagliotti, a souligné le rôle essentiel de la diplomatie culturelle et de la collaboration académique dans la consolidation des liens bilatéraux.

Fulvio Albano, président du Conseil économique et culturel asiatique, a encouragé les participants à considérer le Vietnam comme une porte d'entrée stratégique vers l'ASEAN.

Depuis Hanoï, Michele D'Ercole, président de l'ICHAM, a annoncé la tenue de l'Exposition italienne 2025 à Hô Chi Minh-Ville, tandis que Lorenzo Riccardi, président de la Chambre de commerce italienne en Chine, a qualifié le Vietnam de point lumineux dans la stratégie d'intégration asiatique des entreprises italiennes.

La conseillère commerciale Duong Phuong Thao a présenté les nombreuses opportunités offertes par les 17 accords de libre-échange du Vietnam, dont l'EVFTA. Elle a invité les entreprises liguriennes à participer au Vietnam International Sourcing, prévu du 4 au 6 septembre 2025, ainsi qu'à l'Expo italienne à Dà Nang.

L'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, a réaffirmé l'engagement du Vietnam en faveur d'un commerce équitable, tout en soulignant la volonté de résoudre les différends tarifaires avec les États-Unis par le dialogue.

L'événement s'est conclu sur une note d'optimisme partagé quant à la pérennisation de ce dialogue en un rendez-vous régulier, afin de renforcer les échanges fructueux entre la Ligurie et le Vietnam.

