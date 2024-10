Coopération entre le Vietnam Airlines et Safran Seats

Vietnam Airlines vient de signer un accord de coopération avec l’entreprise française Safran Seats portant sur la fourniture de pièces détachées pour avions, la reconfiguration des sièges d’avion et l’installation d’un système de connexion Internet en vol.

La cérémonie du document de coopération entre Vietnam Airlines et Safran Seats s’est déroulée le 5 octobre à Paris en France, en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm.

Il s’agit d’une nouvelle étape dans les 30 ans de coopération entre Vietnam Airlines et Safran Seats (entreprise française du groupe Safran, spécialisée dans l'étude et la fabrication de sièges pour l'industrie aéronautique et spatiale), affirmant le partenariat stratégique durable entre les deux parties.

Selon l’accord de coopération, Safran Seats continuera à fournir aux flottes d’A350 et de B787 de Vietnam Airlines des pièces de rechange pour l’entretien des sièges en classe affaires telles que des ceintures de sécurité, des repose-pieds, des commandes passagers...

Les deux parties se coordonneront également pour reconfigurer les sièges de 23 A321, avec un nouveau design comprenant huit sièges en classe affaires et 201 en classe économique.

Par ailleurs, Safran Seats fournira des équipements et des certificats techniques pour intégrer le système de connectivité en vol (IFC) pour 20 appareils A321neo et 17 B787 de Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines et le groupe Safran coopèrent dans le cadre de contrats de support technique pour les sièges, les freins, les trains d’atterrissage et l’appareillage électroniques des avions, dans le programme d’économies de matériaux pour répondre à l’appel visant à développer l’aviation verte dans le monde, ainsi qu’une feuille de route pour le secteur des transports afin d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050.

Texte : Quê Anh/CVN

Photos : Vietnam Airlines/CVN