Les investissements verts gagnent du terrain à Binh Duong

En développant une industrie durable associée à la construction d’infrastructures de parcs industriels verts, la province de Binh Duong (Sud) est devenue une destination de plus en plus attractive pour les grands projets d’investissement étrangers.

Photo : TNO/CVN

Dans le parc industriel Vietnam-Singapour III (VSIP III) (province de Binh Duong), le groupe LEGO, fabricant danois de jouets de renommée mondiale, a inauguré il y a quelques jours sa première usine au Vietnam.

D’un investissement de plus de 1,3 milliard de dollars, cette usine, la 6e de LEGO dans le monde et la 2e en Asie, est appelée à renforcer la chaîne d’approvisionnement de LEGO en Asie, témoignant de son leadership mondial dans la fabrication de jouets.

Niels B. Christiansen, PDG du groupe LEGO, a qualifié cette installation de haute technologique réaffirme l’engagement à long terme de LEGO en faveur du développement durable.

Avec l’installation de 12.400 panneaux solaires sur toiture, l’usine devrait fonctionner à 100% à l’énergie renouvelable d’ici début 2026.

Une fois pleinement opérationnelle, l’usine fonctionnera entièrement grâce à l’énergie renouvelable via un système solaire intégré, servant de modèle en matière de production verte et soutenant la transition du Vietnam vers une économie circulaire.

En février 2025, la joint-venture CME-Vista, fruit de la coopération entre CME Solar Investments (CME) et Vista Global Samsung C&T (unité groupe sud-coréen Samsung), a déployé l’installation d’un système d’énergie solaire sur le toit de l’usine de produits électroniques de la société à capitaux coréens Estec Vina dans le parc industriel Vietnam - Singapour I (VSIP I).

L’utilisation de sources d’énergie renouvelables est une solution efficace pour augmenter l’avantage concurrentiel des entreprises lors de leurs exportations de produits vers les marchés européens et américains.

À ce jour, la province dénombre plus de 4.400 projets d’IDE cumulant un capital enregistré de plus de 42,7 milliards de dollars.

Photo : Saigontimes/CVN

Actuellement, Binh Duong se concentre sur la construction et le développement des parcs industriels verts pour attirer des capitaux d’investissement, des technologies modernes de la part de grandes entreprises.

En mars 2025, le Groupe du caoutchouc du Vietnam (VRG) a signé un accord de coopération avec la compagnie générale Becamex IDC et la SARL du parc industriel Vietnam - Singapore (VSIP) sur le développement des parcs industriels verts et le développement des énergies renouvelables.

Auparavant, en mars 2022, la SARL du parc industriel Vietnam - Singapore (VSIP) a mis en chantier le parc industriel Vietnam - Singapour n° 3 (VSIP III) dans la province de Binh Duong.

Couvrant une superficie d’environ 1.000 hectares, la VSIP III - Binh Duong vise à devenir une zone industrielle exemplaire avec des normes strictes en matière d’environnement, de sécurité, d’installations et de services publics grâce à l’application de technologies intelligentes. La VSIP III est également connue sous le nom de "parc industriel vert", suscitant l’intérêt des investisseurs nationaux et étrangers.

En plus de l’usine nouvellement inaugurée, le groupe LEGO a également annoncé un important accord de coopération avec la SARL du VSIP pour construire le premier centre de stockage d’énergie intégré aux panneaux solaires au Vietnam qui devrait être opérationnel fin 2025.

Selon Vo Van Minh, président du Comité populaire provincial de Binh Duong, cette localité accorde la priorité à développer des parcs industriels de 3e génération, y compris vert et intelligent, et sans rejets de déchets industriels, suscitant l’intérêt des investisseurs nationaux et étrangers ainsi qu’aidant le Vietnam à atteindre son objectif Net Zero d’ici 2050.

NDEL/VNA/CVN