Hô Chi Minh-Ville simplifie ses procédures administratives pour les capitaux étrangers

De nombreuses entreprises étrangères ont exprimé leur volonté d'investir à Hô Chi Minh-Ville, à condition que les procédures administratives soient simplifiées et traitées plus rapidement.

Lors d'une rencontre entre les autorités municipales et la communauté des entreprises à capitaux étrangers, les investisseurs ont mis en avant les vastes opportunités offertes à la ville à la suite de sa récente réorganisation territoriale.

Photo: VNA/CVN

Erick Contreras, vice-président de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), a estimé que la création d'un centre financier international à Hô Chi Minh-Ville constituerait une étape stratégique, positionnant la ville non seulement comme un pôle d'attraction des capitaux, mais également comme un centre régional de gestion et de coordination des flux de capitaux.

De son côté, Travis Mitchell, directeur exécutif de la Chambre de commerce américaine au Vietnam (AmCham), a salué cette initiative, la qualifiant de réforme majeure susceptible de transformer le pays en un hub régional de la finance verte. L'amélioration du classement du marché boursier vietnamien par FTSE Russell renforce encore cette dynamique positive.

Selon l'indice de confiance des entreprises (BCI) d'EuroCham, le Vietnam a atteint 66,5 points au troisième trimestre 2025, soit son niveau le plus élevé depuis trois ans. Par ailleurs, 80% des entreprises européennes se déclarent optimistes quant aux perspectives des cinq prochaines années.

Cependant, la complexité administrative demeure un obstacle important. Les représentants de Singapour et du Japon ont notamment pointé la lenteur des procédures d'octroi de licences et le manque de clarté juridique dans certains domaines.

En réponse, le président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Duoc, a réaffirmé l'engagement de la ville à réduire d'au moins 30% les formalités administratives et à passer d'une logique de gestion à une logique de service vis-à-vis des entreprises.

VNA/CVN