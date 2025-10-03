Le Vietnam appelle à un renforcement du partenariat avec l'UNICEF pour la protection de l'enfance et l'égalité des sexes

Nguyên Thi Tuyên, vice-présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et présidente de l'Union des femmes vietnamiennes, a appelé à une collaboration accrue entre le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et les organisations socio-politiques afin de développer des programmes complets de protection et de soins de l'enfance.

Photo : VNA/CVN

Recevant Silvia Danailov, représentante de l'UNICEF au Vietnam, à Hanoï le 3 octobre, Nguyên Thi Tuyên a souligné que le Vietnam considère toujours l'UNICEF comme un partenaire de développement important, qui contribue de manière significative à la protection et à l'éducation des enfants du pays depuis des décennies. Elle a souligné le soutien de l'organisation pour aider le pays à surmonter la pandémie de COVID-19, à étendre les programmes de vaccination et à fournir des secours d'urgence lors de catastrophes naturelles.

"La protection et l'éducation des enfants demeurent des priorités absolues dans la politique de développement du Vietnam", a affirmé Nguyên Thi Tuyên, rappelant que le Vietnam a ratifié la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant en 1990 et adopté deux protocoles facultatifs en 2000. Elle a également mis l'accent sur le cadre législatif et politique du pays visant à protéger les droits des enfants.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a notamment ordonné la mise en œuvre de la gratuité de l'éducation dans toutes les écoles maternelles et primaires publiques à compter de l'année scolaire 2025-2026, afin de garantir une éducation de qualité et d'alléger le fardeau financier des familles, en particulier celles en situation difficile.

Nguyên Thi Tuyên a ajouté qu'au fil des ans, l'Union des femmes vietnamiennes et l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh ont collaboré étroitement avec l'UNICEF dans le cadre de diverses initiatives, notamment des programmes de santé et de protection de l'enfance, des actions de lutte contre la traite des êtres humains, des projets d'accès à l'eau potable et d'assainissement en zones rurales, l'éducation parentale et la prévention des violences sexistes.

Silvia Danailov a, pour sa part, souligné le rôle essentiel de l'Union des femmes dans l'amélioration des compétences parentales et la promotion de l'égalité des sexes. L'égalité des sexes et la lutte contre les violences sexistes.

Les deux parties ont convenu d'élargir leur coopération afin d'améliorer les conditions de vie et de protéger les droits des femmes et des enfants, en mettant l'accent sur la prévention des maltraitances envers les enfants, la lutte contre le mariage précoce, le soutien aux victimes de maltraitance et de traite, le renforcement de l'égalité des sexes et l'augmentation de la participation des jeunes à la vie sociale.

VNA/CVN