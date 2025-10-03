Sciences

Lancement du concours Smart City 2025 - Initiatives pour bâtir une ville intelligente

Le 3 octobre, le Comité de gestion du Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville, en partenariat avec l’Incubateur d’entreprises technologiques SHTP-IC et la société HDFPV, a officiellement lancé le concours Smart City 2025 - Initiatives pour bâtir une ville intelligente.

Conçu comme une plateforme dynamique réunissant étudiants, startups et entreprises innovantes de tout le pays, l’événement vise à promouvoir la transformation numérique et la transition verte, deux piliers essentiels d’un modèle de développement durable.

Deux volets, une ambition commune

Le concours comprend deux catégories. La première s’adresse aux startups et projets entrepreneuriaux, véritables tremplins pour valoriser des idées technologiques, attirer des investisseurs et concrétiser des ambitions. Les thématiques mises à l’honneur incluent l’intelligence artificielle, le Big Data, l’IoT, le Cloud, la microélectronique, les énergies renouvelables, les biotechnologies, l’économie circulaire ainsi que l’adaptation au changement climatique. Les équipes bénéficieront d’un accompagnement intensif portant sur le développement produit, le modèle d’affaires et les compétences de présentation. Elles seront ensuite évaluées selon cinq critères : la pertinence technologique, le potentiel commercial, le niveau d’innovation, la qualité de l’équipe et l’impact social.

La seconde catégorie s’adresse aux élèves, avec une mise à l’honneur du Drone Soccer - une discipline à la fois ludique et éducative. Elle permet aux jeunes de développer leur créativité, leur esprit d’équipe et leur sens tactique, tout en s’initiant aux bases du pilotage et aux technologies associées.

Une pépinière d’innovation

Au-delà des prix, les dix meilleurs projets intégreront le programme d’incubation de la Zone de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville.

Pour Lê Quôc Cường, vice-directeur du Comité de gestion, "le concours ne vise pas uniquement à dénicher des idées novatrices : il constitue une pépinière pour l’avenir, façonnant un écosystème d’innovation profondément vietnamien et à vocation internationale".

La mégapole du Sud a fait de la transformation numérique et de la transition verte une stratégie prioritaire et un levier de croissance rapide et durable. Véritable carrefour d’intelligence, de passion et d’ambition, le concours Smart City 2025 se veut un espace où les startups prennent leur envol, où les élèves gagnent en inspiration et en confiance, et où émergent les solutions concrètes pour bâtir une ville intelligente, verte et durable.

