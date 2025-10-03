Nui Chua a secouru et relâché en toute sécurité plus de 1.300 bébés tortues en mer

Depuis avril, le Parc national de Nui Chua, situé dans la réserve de biosphère mondiale de Nui Chua, commune de Vinh Hai, province de Khanh Hoa (Centre), a sauvé et relâché 1.301 bébés tortues de mer en toute sécurité.

>> Les tortues de mer peuvent apprendre la carte magnétique d'un endroit préféré

>> Découverte de trois nouvelles espèces végétales au Parc national de Nui Chua

>> Parc national de Côn Dao : un paradis pour les tortues marines

>> Côn Dao : un havre de paix pour les tortues marines

Photo : VNA/CVN

Ce succès résulte des efforts de conservation du Comité de gestion du parc, des équipes de protection et des bénévoles, visant à préserver les populations rares de tortues de mer qui viennent pondre sur les plages du Vietnam.

Depuis avril, 57 tortues mères ont été observées sur certaines plages du parc national de Nui Chua pour pondre, dont 30 ont réussi à creuser des nids. Jusqu'à présent, 16 nids ont éclos, totalisant 1.631 œufs, tandis que 14 autres sont en cours de surveillance. Les tortues sauvées appartiennent à l'espèce de tortue verte, une espèce en danger listée dans le Livre Rouge du Vietnam et la Liste rouge mondiale (UICN -Union internationale pour la conservation de la nature).

Selon Pham Anh Dung, chef adjoint du Bureau de gestion des ressources et de la réserve de biosphère, relevant du Comité de gestion du parc national de Nui Chua - Phuoc Binh, la saison de ponte dure généralement d'avril à novembre. Cette année, la saison des pluies arrivée tôt et l'humidité favorable des plages ont permis un nombre record de tortues mères et de bébés relâchés.

Photo : VNA/CVN

Les tortues pondent principalement la nuit, creusant un nid de 30 à 40 cm de profondeur avant de déposer de 80 à plus de 120 œufs. L'incubation dure de 47 à plus de 50 jours selon la température, influençant également le sexe des bébés tortues. Une fois éclos, les bébés tortues creusent leur chemin vers la mer.

Le parc met en place une protection stricte des sites de ponte, avec des patrouilles régulières pour déplacer les nids menacés par la marée, protéger les œufs et empêcher le braconnage. Plus de 300 bénévoles participent activement à ces actions.

Le directeur du comité de gestion du parc national de Nui Chua - Phuoc Binh, Trân Van Tiêp, a souligné que Nui Chua est l'un des rares sites continentaux du Vietnam où les tortues de mer viennent encore pondre chaque année. Le parc développe des mesures de conservation intégrées, impliquant les communautés locales et la collaboration scientifique.

De 2014 à octobre 2025, 585 tortues femelles ont été observées pondre, donnant lieu à 203 nids réussis et à la libération de 12.749 bébés tortues en mer.

VNA/CVN