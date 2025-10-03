Lancement du projet d’extension de l’hôpital de district de Vang Vieng, au Laos

La cérémonie de lancement des travaux d’extension de l’Hôpital de district de Vang Vieng, province de Vientiane (Laos), s’est tenue le 2 octobre. Le projet constitue un don du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens à leurs homologues lao. Il avait été annoncé en avril dernier, à l’occasion de la visite d’État du président vietnamien Luong Cuong au Laos.

Photo : Nhandan/CVN

S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadeur du Vietnam à Vientiane, Nguyên Minh Tâm, a souligné que ce projet reflétait l’attention particulière que le Vietnam accordait au développement du secteur de la santé et du bien-être social du peuple laotien. L’extension de l’hôpital contribuera à renforcer la capacité de soins pour la population locale et les zones voisines, à améliorer la qualité des services médicaux, à réduire la surcharge des établissements existants et à offrir de meilleures conditions de travail au personnel médical.

De son côté, Khamphane Sitthidampha, secrétaire et président de la province de Vientiane, a exprimé sa profonde gratitude envers le Parti, l’État, le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leur soutien. Il a appelé les organes compétents laotiens à coopérer étroitement avec les parties concernées afin d’assurer le bon déroulement et le respect du calendrier du projet.

D’un montant total de trois millions de dollars, l’investissement vise à moderniser et agrandir l’hôpital actuel de Vang Vieng, situé au village de Viengkeo. Les travaux, confiés à la société de construction COECCO Laos, s’étendront sur la période 2025-2026 sous la maîtrise d’ouvrage du service de la Santé de la province de Vientiane.

Le futur complexe comprendra un bâtiment principal de deux étages, d’une superficie de 3.320 m², abritant des services de consultations, d’urgences, de maternité-pédiatrie, de chirurgie, ainsi qu’un service d’hospitalisation de 43 lits. Des infrastructures complémentaires sont également prévues : centrale de gaz médicaux, générateur électrique, station d’épuration, routes et voiries (2.439 m²), ainsi qu’un système moderne d’alimentation en eau et en électricité.

L’hôpital sera équipé de matériels médicaux avancés tels qu’ascenseurs, systèmes de ventilation pour blocs opératoires, respirateurs, lits d’hospitalisation, équipements d’endoscopie et d’analyses de laboratoire.

Située à quelque 110 km de la capitale Vientiane, Vang Vieng figure parmi les dix destinations incontournables du Laos. Cette ville est réputée pour ses paysages pittoresques et ses activités touristiques dynamiques, particulièrement prisées des jeunes voyageurs internationaux.

VNA/CVN