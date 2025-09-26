Hanoï : le projet de parc le long de la rivière Tô Lich attendu par les riverains

Hanoï s’apprête à lancer la construction d’un parc linéaire des deux côtés de la rivière Tô Lich. Les habitants espèrent voir ce cours d’eau, longtemps pollué, renaître en un espace vert, propre et accueillant, contribuant à embellir le paysage urbain et à améliorer la qualité de vie de la capitale.

Photo : Thành Phuong/VNA/CVN

Le Comité populaire de Hanoï a récemment validé une liste de huit projets majeurs qui seront lancés à l’occasion du 71ᵉ anniversaire de la Libération de la capitale (10 octobre 1954 - 10 octobre 2025). Parmi eux figure ce projet de création d’un parc le long de la rivière Tô Lich, avec pour ambition de transformer le cours d’eau en un espace vert à la fois paysager et écologique, au service de la communauté.

Le 20 septembre, les eaux traitées de la station d’épuration de Yên Xa ont commencé à être injectées dans la rivière Tô Lich, avec un débit d’environ 200.000 m³ par jour et par nuit. Quelques jours plus tôt, le 9 septembre, de l’eau du lac de l’Ouest avait déjà été acheminée vers la rivière par une canalisation indépendante, séparée des eaux usées.

Le rêve d’un nouvel espace vert à Hanoï

Longue de plus de 13 km, la rivière Tô Lich fut autrefois un symbole intimement lié à la vie des Hanoïens, avant d’être abandonnée à la pollution durant des décennies. La création d’un parc fluvial, combinée aux mesures environnementales en cours, suscite l’espoir d’une véritable "renaissance" du cours d’eau, redonnant à la capitale un espace à la fois vert, culturel et historique.

"Après des années à subir les odeurs et la pollution, nous espérons que le projet de parc sera rapidement concrétisé afin de rendre la vie moins étouffante", confie Nguyên Van Dung, résidant dans le quartier de Câu Giây.

Photo : Thành Phuong/VNA/CVN

Pour un autre riverain du quartier Hoàng Mai, l’initiative dépasse la simple embellie paysagère : "Bien conçue, cette coulée verte de plusieurs dizaines de kilomètres offrira un bénéfice durable à toute la capitale".

Des attentes des habitants

Les témoignages reflètent une attente unanime : un parc public vraiment utile, agréable et facile d’entretien. Certains souhaitent des trottoirs larges et propres, des sentiers de promenade, des garde-corps, des bancs, un éclairage moderne, ainsi que des arbres d’ornement tels que des flamboyants, des lagerstrœmias ou des tabebuias. Dans les zones dégagées, ils imaginent des places publiques, des aires de jeux, voire des espaces culturels ou de services.

D’autres insistent sur la nécessité de réaménager le lit de la rivière, jugé trop étroit et abrupt, afin de lui donner un aspect plus naturel. "Bien que les eaux usées soient en grande partie collectées, certains exutoires restent ouverts et trop bas. En cas de fortes pluies, le risque de reflux polluant demeure élevé", souligne Nguyên Hoàng Tuân vivant dans le quartier de Ngoc Hà.

Pour Thanh Hương, "la renaissance de la rivière Tô Lich serait formidable pour la capitale. Elle offrirait un lieu de détente et de loisirs après le travail, un air plus pur et un paysage attrayant, à l’image des cours d’eau jadis restaurés au Japon ou en République de Corée, aujourd’hui devenus de véritables pôles touristiques".

Préserver l’esprit d’un parc public

Nombre d’habitants mettent en garde : le projet ne réussira que si l’esprit de parc public est respecté. "Nous espérons que la ville maintiendra la vocation initiale de l’espace : un lieu de promenade, de sport et de convivialité, et non un site privatisé avec restaurants, salles de banquet ou supermarchés", insiste Pham Thi Hanh, vivant dans le quartier de Thanh Xuân.

Pour le Dr. Dào Ngoc Nghiêm, architecte et vice-président de l’Association vietnamienne d’urbanisme, ce projet est une bonne nouvelle mais nécessite une réflexion approfondie sur l’aménagement urbain des deux rives. Il recommande de s’inspirer du projet proposé autrefois par le Japon, tout en l’adaptant au contexte actuel.

Y Nhuy - Câm Sa / CVN