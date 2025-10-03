Le Vietnam et le Japon coopèrent dans les sciences, les technologies et les semi-conducteurs

Le ministre des Sciences et des Technologies, Nguyên Manh Hùng, a rencontré jeudi 2 octobre les responsables du ministère japonais du des Affaires intérieures et des Communications (MIC) et de l’Agence japonaise pour la science et la technologie (JST), dans le cadre de sa visite de travail au Japon.

Photo : VNA/CVN

Au siège du MIC, le ministre d’État japonais des Affaires intérieures et des Communications, Adachi Masashi, a exprimé l’espoir que cette rencontre approfondisse la coopération scientifique et technologique entre les deux pays.

Il a rappelé la visite du Premier ministre Shigeru Ishiba au Vietnam en avril dernier, au cours de laquelle le chef du gouvernement japonais s’est engagé à renforcer la collaboration avec le Vietnam dans ce domaine, soulignant que la science et la technologie sont appelées à devenir un pilier essentiel des relations bilatérales.

Nguyên Manh Hùng a informé Adachi Masashi de la réforme administrative en cours au Vietnam, précisant que son ministère, issu de la fusion de l’ancien ministère des Sciences et des Technologies avec le ministère de l’Information et de la Communication, est chargé du domaine de la science et de la technologie, notamment la technologie et la transformation numériques.

Il a indiqué que plus de 60 entreprises informatiques vietnamiennes opèrent actuellement sur le marché japonais. Il a également informé son hôte de la nouvelle stratégie vietnamienne en matière d’intelligence artificielle (IA), qui identifie les infrastructures mobiles et l’IA comme des domaines prioritaires, et a exprimé le souhait que le gouvernement et les entreprises japonais participent à ce processus.

Au siège du JST, le président du JST, Kazuhito Hashimoto, a remercié le ministre Nguyên Manh Hung pour son soutien au programme NEXUS du JST, une initiative majeure visant à renforcer la collaboration scientifique avec l’ASEAN.

Il a déclaré que le Japon et le Vietnam avaient convenu de placer les semi-conducteurs au cœur de leur coopération. Le Vietnam enverra 60 jeunes chercheurs en doctorat au Japon pour participer à des recherches conjointes sur les semi-conducteurs, l’objectif étant de former 500 professionnels qualifiés pour ce secteur.

Nguyên Manh Hùng a souligné que la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique constituent désormais les principaux moteurs de développement du Vietnam et, par conséquent, un pilier de la coopération globale avec le Japon.

Il a indiqué que le Vietnam considère les semi-conducteurs comme un domaine stratégique et que le JST a déjà signé un accord avec le Département vietnamien de la coopération internationale pour des recherches conjointes sur la conception de puces et les matériaux. Le Vietnam espère également se développer dans le domaine du packaging avancé, et les deux parties collaboreront au cofinancement de projets de cinq à dix ans avec des niveaux d’investissement plus élevés.

Au-delà des semi-conducteurs, Nguyên Manh Hùng a suggéré d’élargir la coopération à d’autres domaines stratégiques et de soutenir la commercialisation des résultats de la recherche dans les deux pays.

Kazuhito Hashimoto, qui est également conseiller scientifique et technologique du Premier ministre Shigeru Ishiba, a salué les propositions et s’est engagé à soumettre des recommandations au gouvernement japonais.

Nguyên Manh Hùng a réaffirmé l’objectif du Vietnam de devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur, porté par la science et la technologie, exprimant sa confiance que le Japon jouera un rôle plus important dans cette étape de développement du Vietnam.

VNA/CVN