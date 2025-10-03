Une bombe de 220 kg datant de la guerre neutralisée avec succès à Dà Nang

Le Commandement militaire de la ville de Dà Nang (Centre) a annoncé la neutralisation avec succès d'une bombe de plus de 220 kg, datant de la guerre, découverte dans le ruisseau Ta Vin, situé dans la commune de Trà Tân.

La découverte de cet engin explosif, d'une longueur dépassant le mètre et d'une puissance de destruction considérable, a été faite par des habitants lors de travaux de reboisement. Après avoir reçu des informations, le Commandement militaire de la ville a dépêché en urgence ses forces du génie sur place. Une reconnaissance approfondie a permis d'identifier le type, le poids et le niveau de dangerosité de la bombe.

Dans la même journée, une intervention coordonnée des forces du génie et des unités concernées a été mise en œuvre. Des véhicules spécialisés ont été déployés pour la neutralisation et le transport sécurisé de la bombe vers une zone isolée, où elle sera détruite conformément aux réglementations.

La détection rapide et la neutralisation professionnelle de cette bombe ont permis de garantir la sécurité des habitants et de leurs biens, illustrant la réactivité et la responsabilité des forces armées locales face aux conséquences de la guerre.

