Le Vietnam met en avant trois priorités clés pour faire progresser l'égalité des sexes

Nguyên Thi Thanh a d'abord insisté sur la nécessité d'améliorer les cadres institutionnels, juridiques et politiques afin de garantir une participation égale des femmes, en particulier dans les processus décisionnels à tous les niveaux et dans tous les secteurs.

Elle a ensuite souligné l'importance de l'autonomisation économique des femmes, notamment à travers des partenariats public-privé permettant une mobilisation efficace des ressources. Ces initiatives doivent favoriser leur accès aux services financiers, aux marchés et aux opportunités entrepreneuriales, renforcer leur rôle dans l'économie numérique et verte, et assurer leur participation équitable au marché du travail. Elle a également mis en avant la nécessité de reconnaître, réduire et redistribuer le travail domestique et de soins non rémunéré, tout en promouvant l'économie des soins.

La troisième priorité concerne le leadership des femmes dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM), ainsi que dans la transformation numérique et l'innovation. Elle a ainsi plaidé pour un soutien accru à l'orientation et à la formation des femmes et des filles, en particulier dans des secteurs clés comme l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables et l’économie numérique.

Nguyên Thi Thanh a réaffirmé l'importance de la Déclaration et du Programme d’action de Pékin de 1995, tout en rappelant les défis persistants, notamment la violence sexiste, la pauvreté, les maladies et la fracture numérique, qui continuent d'affecter de manière disproportionnée les femmes et les filles. Elle a cité des estimations préoccupantes : 137 ans seraient nécessaires pour éradiquer l'extrême pauvreté chez les femmes, et la parité hommes-femmes dans les parlements nationaux ne pourrait être atteinte avant 2063.

Partageant les réalisations du Vietnam, Nguyên Thi Thanh a souligné que les femmes représentent près d'un tiers des membres de l'Assemblée nationale. De plus, elles constituent 40% de la main-d'œuvre dans les STEM, possèdent 26,5% des entreprises du pays et représentent 68,5% de la population active – un chiffre nettement supérieur à la moyenne mondiale de 48,7%. En outre, 14,4% des Casques bleus vietnamiens sont des femmes, dépassant la moyenne de l'ONU de 10,2%.

Elle a également mis en avant les efforts du Vietnam pour promouvoir les compétences numériques, notamment à destination des femmes et des filles. Elle a réaffirmé l'engagement du pays en faveur des initiatives mondiales pour l’égalité des sexes, soulignant son rôle en tant que membre du Conseil des droits de l'homme de l’ONU (2023-2025) et nouveau membre du Conseil exécutif d’ONU Femmes (2025-2027).

Créée en 1946, la Commission de la condition de la femme (CSW) est chargée de formuler des recommandations pour faire progresser les droits des femmes dans les domaines économique, social, politique et éducatif. Elle veille également à la mise en œuvre de la Déclaration de Pékin et du Programme de développement durable à l’horizon 2030, et fournit des orientations sur les nouvelles problématiques liées au genre.

Cette 69e session a réuni des représentants de près de 200 États membres et observateurs de l’ONU, ainsi que des dizaines d’organisations internationales et plus de 200 ONG. Elle s’est concentrée sur le bilan de trois décennies de progrès depuis l’adoption de la Déclaration de Pékin sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.

