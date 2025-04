Le Vietnam et l’UNICEF promeuvent leur coopération en protection de l’enfance

Le vice-président de la Commission de la propagande, de l’éducation et de la sensibilisation auprès des masses du Comité central du Parti, Vu Thanh Mai, a hautement apprécié, mardi 22 avril, la coopération entre la commission et l’UNICEF au Vietnam en matière de protection de l’enfance, d’éducation et de mobilisation de masse.

>> L'UNICEF s'engage à accompagner le Vietnam dans la protection des droits de l'enfant

>> La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân reçoit la représentante de l'UNICEF au Vietnam

>> L’UNICEF salue la politique d’exonération des frais de scolarité au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le responsable vietnamien qui a travaillé avec une délégation de l’UNICEF au Vietnam conduite par sa représentante Silvia Danailov a fait savoir que cette année marque le 50e anniversaire de la coopération Vietnam - UNICEF et le 35e anniversaire de la ratification par le Vietnam de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, ajoutant qu’au fil des ans, l’UNICEF a accompagné et soutenu le Vietnam à chaque étape de son développement.

Le Parti communiste du Vietnam considère que la protection de l’enfance est une priorité absolue dans le développement des ressources humaines. Par conséquent, investir dans l’enfance est une tâche cruciale pour que le Vietnam devienne un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, a-t-il déclaré.

Concernant les tâches à venir en matière de protection, d’éducation et de soins de l’enfance, Vu Thanh Mai a suggéré que l’UNICEF au Vietnam renforce les échanges et le partage d’informations avec sa commission. Il a affirmé que la commission était disposée à coopérer avec les agences concernées afin de vulgariser les informations sur le développement des relations entre le Vietnam et l’ONU en général, et l’UNICEF au Vietnam en particulier.

Trois domaines soulignés

Outre la signature du programme de coopération avec la commission pour la période 2025-2030, l’UNICEF au Vietnam apportera son aide en matière de conseils pour la mise en œuvre, le suivi et la révision de la Directive n° 28-CT/TW du Bureau politique relative au renforcement de la protection, de l’éducation et des soins des enfants, afin de répondre aux exigences du pays, ainsi qu’aux résolutions et directives connexes.

L’UNICEF soutiendra et coordonnera prochainement l’organisation d’un atelier visant à donner son avis sur les projets de documents du XIVe Congrès national du Parti concernant la protection, l’éducation et les soins de l’enfance.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, la représentante de l’UNICEF au Vietnam a souligné que les politiques, les lois, les efforts et les réalisations du Vietnam en matière de protection et de soins des enfants sont hautement reconnus par la communauté internationale. Le secteur de la garde, de la protection et de l’éducation des enfants est toujours une priorité absolue dans les politiques de développement du Vietnam.

Silvia Danailov a souligné que la Directive n°28-CT/TW du Politburo reflète l’engagement du Parti et de l’État en faveur de la garde, de l’éducation et de la protection des enfants dans le contexte actuel, en fournissant des orientations globales et ciblées en matière de développement durable.

Se félicitant de pouvoir donner son avis sur les projets de documents du XIVe Congrès national du Parti concernant la garde, l’éducation et la protection des enfants, elle a exprimé son intérêt pour trois domaines : les opportunités et les défis des enfants dans le contexte du développement scientifique et technologique, notamment la transformation numérique ; les solutions clés pour la garde et la protection des enfants face au changement climatique ; et les cadres politiques visant à continuer de donner la priorité aux besoins des enfants dans la période à venir.

Soulignant l’adoption de la loi sur la justice pour les mineurs et du décret n° 110/2024/ND-CP sur le travail social, Silvia Danailov a espéré que les ministères, les secteurs et les localités du Vietnam continueront d’étendre le modèle adapté aux enfants aux niveaux provincial/municipal et communautaire, tout en s’engageant à travailler en étroite collaboration et efficacement avec les ministères, les secteurs et les localités vietnamiens pour promouvoir le programme de coopération conjoint.

VNA/CVN