L'UNICEF s'engage à accompagner le Vietnam dans la protection des droits de l'enfant

La vice-présidente de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Nguyên Thi Thanh, a salué le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) pour son soutien efficace au pays dans la protection des droits de l'enfant et des groupes vulnérables depuis près de 50 ans.

>> Vaccination élargie, solide bouclier contre les risques d’épidémies

>> Cao Bang reçoit des réservoirs d’eau en plastique grâce à l’UNICEF

>> UNICEF : près de 6 millions d'enfants en Asie du Sud-Est touchés par le typhon Yagi

En recevant le 2 octobre à Hanoï Silvia Danailov, représentante de l'UNICEF au Vietnam, Nguyên Thi Thanh s'est déclarée réjouie de la coopération efficace entre l'UNICEF et l'AN par le biais de comités spécialisés, contribuant à l'élaboration de cadres juridiques, de politiques et de lois pour les objectifs de développement durable.

Photo : VNA/CVN

Elle a affirmé la politique constante du Parti et de l'État du Vietnam d'attacher de l'importance au développement économique associé au progrès social et à la justice, dans laquelle les femmes et les enfants bénéficient toujours d'une attention particulière.

Après plus de dix ans de mise en œuvre de la Constitution de 2013, les droits de l'enfant au Vietnam sont devenus une partie des droits de l'homme, contribuant à concrétiser les droits de l'enfant conformément aux pratiques internationales et aux conditions du pays.

Face au développement rapide des technologies de l'information et des activités dans le cyberespace, les enfants sont confrontés à des opportunités, des difficultés et des risques, en particulier aux mauvaises informations et aux effets négatifs des plateformes sociales. Les enfants sont également touchés par le changement climatique et la sécurité non traditionnelle, a-t-elle ajouté.

Nguyên Thi Thanh s'est déclaré convaincue que sous la direction de Silvia Danailov, l'UNICEF au Vietnam continuerait à contribuer davantage à la construction et à la promotion des droits de l'enfant, des femmes et des groupes vulnérables.

Elle a émis son souhait que l'UNICEF continue d'accompagner, de soutenir et de coordonner avec les agences compétentes vietnamiennes et les comités spécialisés de l'AN pour perfectionner les institutions et les réglementations juridiques, résoudre les problèmes liés au déséquilibre entre les sexes à la naissance, aux soins de santé physique et mentale des enfants et à la malnutrition chez les enfants.

Pour sa part, Silvia Danailov a exprimé sa volonté d'aider le Vietnam à élaborer un plan de soutien aux enfants dans le cadre du plan de développement socio-économique pour les temps à venir.

En félicitant le Vietnam pour l'élaboration de la loi sur la justice pour les mineurs avec de nouvelles réglementations sur les droits de l'enfant, Silvia Danailov a déclaré que l'UNICEF dispose de nombreux experts expérimentés dans ce domaine et se coordonne avec les agences compétentes pour donner des avis afin de finaliser le projet de loi. Elle a suggéré au Vietnam d'envisager d'élever l'âge des enfants pour l'harmoniser avec la convention internationale sur l'enfant.

De plus, elle a exprimé sa volonté d'accompagner et de soutenir le Vietnam dans l'élaboration de mécanismes politiques liés à l'enfance. Elle a émis son espoir que l'AN coordonnerait l'organisation d'activités pour célébrer le 35e anniversaire de la ratification par le Vietnam de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et le 50e anniversaire de la présence de l'UNICEF au Vietnam en 2025.

VNA/CVN