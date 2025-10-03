Le CC du FPV reçoit des dons en faveur des victimes du typhon Bualoi

>> Messages de condoléances suite aux pertes causées par le typhon Bualoi
>> Le Vietnam mobilise son aide pour les victimes du typhon Bualoi
>> Une mobilisation maximale ordonnée pour surmonter les conséquences du typhon
|Dô Van Chiên, président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) lancé un appel de soutien aux habitants touchés par le typhon N°10.
|Photo : VNA/CVN
Pour les dons via compte bancaire, deux options sont disponibles : comptes publics et comptes non publics.
Les comptes publics comprennent notamment :
1. COMPTE EN VND À VIETINBANK
1.1. Compte en VND
Nom du compte : Ban van dong cuu tro Trung uong (Comité central de secours)
Numéro de compte : 55102025
À la Banque commerciale par actions de l'industrie et du commerce du Vietnam - succursale de l'Est de Hanoï
1.2. Compte en USD
Nom du compte : Ban van dong cuu tro trung uong (Comité central de secours)
Numéro de compte : 118600102025
À la Banque commerciale par actions de l'industrie et du commerce du Vietnam - succursale de l'Est de Hanoï
2. COMPTE À VIETCOMBANK
2.1. Compte en VND
Nom du compte : Mat tran to quoc Viet Nam - Ban cuu tro Trung uong (Front de la Patrie du Vietnam - Comité central de secours)
Numéro de compte : 8888881010
Au Centre des transactions de la Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam
2.2. Compte en USD
Nom du compte : Mat tran to quoc Viet Nam - Ban cuu tro Trung uong (Front de la Patrie du Vietnam - Comité central de secours)
Numéro de compte : 666.666.1010
Au Centre des transactions de la Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam
Code SW : BFTVVNVX
3. COMPTE À BIDV
3.1 Compte en VND
Nom du compte : Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam - Ban van dong cuu tro Trung uong (Comité central du Front de la Patrie du Vietnam - Comité central de secours)
Numéro de compte : 8639699999
À la Banque commerciale par actions de l’investissement et du développement du Vietnam - succursale de Thang Long
4. COMPTE À AGRIBANK
4.1 Compte en VND
Nom du compte : Ban van dong cuu tro trung uong (Comité central de secours)
Numéro de compte : 1400888102025
À la Banque vietnamienne pour l'agriculture et le développement rural - succursale de Lang Ha
Les comptes non publics comprennent : VietinBank, Numéro de compte : 22102025 ; BIDV, Numéro de compte: 8680899999 ; Agribank, Numéro de compte : 1400888102025; Vietcombank, Numéro de compte: 9999992025.
Les dons peuvent également être remis directement au siège du CC du FPV, bâtiment A, 1er étage, 46 rue Tràng Thi, quartier de Cua Nam, Hanoï.
Hotlines : 0984242025 ; 0933026868 ; 0786675133 ; 0983218721 ; 0819889888.
VNA/CVN