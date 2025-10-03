Le CC du FPV reçoit des dons en faveur des victimes du typhon Bualoi

Afin de faciliter les contributions des organisations et des particuliers en faveur des habitants touchés par le typhon n°10 (Bualoi), le Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) a annoncé la mise en place de canaux de réception des dons, soit par versements bancaires, soit directement au siège dudit Comité.

Photo : VNA/CVN

Pour les dons via compte bancaire, deux options sont disponibles : comptes publics et comptes non publics.

Les comptes publics comprennent notamment :

1. COMPTE EN VND À VIETINBANK

1.1. Compte en VND

Nom du compte : Ban van dong cuu tro Trung uong (Comité central de secours)

Numéro de compte : 55102025

À la Banque commerciale par actions de l'industrie et du commerce du Vietnam - succursale de l'Est de Hanoï

1.2. Compte en USD

Nom du compte : Ban van dong cuu tro trung uong (Comité central de secours)

Numéro de compte : 118600102025

À la Banque commerciale par actions de l'industrie et du commerce du Vietnam - succursale de l'Est de Hanoï

2. COMPTE À VIETCOMBANK

2.1. Compte en VND

Nom du compte : Mat tran to quoc Viet Nam - Ban cuu tro Trung uong (Front de la Patrie du Vietnam - Comité central de secours)

Numéro de compte : 8888881010

Au Centre des transactions de la Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam

2.2. Compte en USD

Nom du compte : Mat tran to quoc Viet Nam - Ban cuu tro Trung uong (Front de la Patrie du Vietnam - Comité central de secours)

Numéro de compte : 666.666.1010

Au Centre des transactions de la Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam

Code SW : BFTVVNVX

3. COMPTE À BIDV

3.1 Compte en VND

Nom du compte : Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam - Ban van dong cuu tro Trung uong (Comité central du Front de la Patrie du Vietnam - Comité central de secours)

Numéro de compte : 8639699999

À la Banque commerciale par actions de l’investissement et du développement du Vietnam - succursale de Thang Long

4. COMPTE À AGRIBANK

4.1 Compte en VND

Nom du compte : Ban van dong cuu tro trung uong (Comité central de secours)

Numéro de compte : 1400888102025

À la Banque vietnamienne pour l'agriculture et le développement rural - succursale de Lang Ha

Les comptes non publics comprennent : VietinBank, Numéro de compte : 22102025 ; BIDV, Numéro de compte: 8680899999 ; Agribank, Numéro de compte : 1400888102025; Vietcombank, Numéro de compte: 9999992025.

Les dons peuvent également être remis directement au siège du CC du FPV, bâtiment A, 1er étage, 46 rue Tràng Thi, quartier de Cua Nam, Hanoï.

Hotlines : 0984242025 ; 0933026868 ; 0786675133 ; 0983218721 ; 0819889888.

VNA/CVN