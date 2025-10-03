icon search
Le CC du FPV reçoit des dons en faveur des victimes du typhon Bualoi

Afin de faciliter les contributions des organisations et des particuliers en faveur des habitants touchés par le typhon n°10 (Bualoi), le Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) a annoncé la mise en place de canaux de réception des dons, soit par versements bancaires, soit directement au siège dudit Comité.

Dô Van Chiên, président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) lancé un appel de soutien aux habitants touchés par le typhon N°10. 
Photo : VNA/CVN

Pour les dons via compte bancaire, deux options sont disponibles : comptes publics et comptes non publics.

Les comptes publics comprennent notamment :

1. COMPTE EN VND À VIETINBANK

1.1. Compte en VND

Nom du compte : Ban van dong cuu tro Trung uong (Comité central de secours)

Numéro de compte : 55102025

À la Banque commerciale par actions de l'industrie et du commerce du Vietnam - succursale de l'Est de Hanoï

1.2. Compte en USD

Nom du compte : Ban van dong cuu tro trung uong (Comité central de secours)

Numéro de compte : 118600102025

À la Banque commerciale par actions de l'industrie et du commerce du Vietnam - succursale de l'Est de Hanoï

2. COMPTE À VIETCOMBANK

2.1. Compte en VND

Nom du compte : Mat tran to quoc Viet Nam - Ban cuu tro Trung uong (Front de la Patrie du Vietnam - Comité central de secours)

Numéro de compte : 8888881010

Au Centre des transactions de la Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam

2.2. Compte en USD

Nom du compte : Mat tran to quoc Viet Nam - Ban cuu tro Trung uong (Front de la Patrie du Vietnam - Comité central de secours)

Numéro de compte : 666.666.1010

Au Centre des transactions de la Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam

Code SW : BFTVVNVX

3. COMPTE À BIDV

3.1 Compte en VND

Nom du compte : Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam - Ban van dong cuu tro Trung uong (Comité central du Front de la Patrie du Vietnam - Comité central de secours)

Numéro de compte : 8639699999

À la Banque commerciale par actions de l’investissement et du développement du Vietnam - succursale de Thang Long

4. COMPTE À AGRIBANK

4.1 Compte en VND

Nom du compte : Ban van dong cuu tro trung uong (Comité central de secours)

Numéro de compte : 1400888102025

À la Banque vietnamienne pour l'agriculture et le développement rural - succursale de Lang Ha

Les comptes non publics comprennent : VietinBank, Numéro de compte : 22102025 ; BIDV, Numéro de compte: 8680899999 ; Agribank, Numéro de compte : 1400888102025; Vietcombank, Numéro de compte: 9999992025.

Les dons peuvent également être remis directement au siège du CC du FPV, bâtiment A, 1er étage, 46 rue Tràng Thi, quartier de Cua Nam, Hanoï.

Hotlines : 0984242025 ; 0933026868 ; 0786675133 ; 0983218721 ; 0819889888.

VNA/CVN

