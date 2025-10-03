Le Vietnam présente l'IA géospatiale au Congrès international d'astronautique

VegaCosmos, entreprise innovante vietnamienne, a dévoilé ses technologies d'IA géospatiale lors du Congrès international d'astronautique (IAC) 2025, qui s'est tenu à Sydney, en Australie, du 29 septembre au 3 octobre, affirmant la marque du Vietnam dans le secteur aérospatial international.

>> Accélérer la formation des ressources humaines dans le domaine de l’intelligence artificielle

>> Dà Nang se voit en pôle de l'intelligence artificielle du Vietnam

>> Mettre l’IA au service des Vietnamiens, avec la plus haute fiabilité et sécurité des données

Photo : VNA/CVN

L'IAC, organisé par la Fédération internationale d'astronautique (IAF) et l'Association australienne de l'industrie spatiale (SIAA), est la plus grande conférence spatiale annuelle au monde. L'édition de cette année, intitulée "Espace durable : Terre résiliente", rassemble des exposants de plus de 80 pays et près de 200 entreprises technologiques de premier plan, dont la NASA, SpaceX, Leonardo, Airbus et Thales.

Sur son stand, VegaCosmos a présenté ses technologies phares : GEOHUB AI Engine et GEOAI - GEOGPT, toutes deux développées par des ingénieurs locaux. Cette plateforme géospatiale intelligente intègre l'intelligence artificielle à des outils avancés d'analyse de données et de reporting en temps réel pour une prise de décision rapide et précise.

Ses applications couvrent la gestion des catastrophes, la surveillance environnementale, l'urbanisme et la défense et la sécurité nationales, contribuant ainsi à un avenir plus sûr, plus intelligent et plus durable.

Filiale du Group de technologies Vegastar Technology, VegaCosmos s'appuie sur son équipe d'ingénieurs et de spécialistes des technologies spatiales pour positionner le Vietnam comme un acteur majeur de la conquête spatiale mondiale.

Nguyên Ngoc Quang, directeur technique de VegaCosmos, a indiqué que les visiteurs et experts étrangers présents à l'IAC 2025 ont pu assister à des démonstrations en direct du moteur d'IA GEOHUB et de GEOAI-GEOGPT, qui mettent en avant des capacités dans des domaines aussi variés que l'agriculture, la foresterie, les opérations maritimes, l'énergie et le développement de villes intelligentes.

VNA/CVN