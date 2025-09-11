Le Vietnam réaffirme son engagement ferme en faveur de l'égalité des sexes

Le Vietnam s'est engagé à coopérer étroitement avec ONU Femmes, les États membres et les partenaires afin qu'aucune femme ou fille ne soit laissée pour compte, lors de la deuxième session ordinaire du Conseil d'administration d'ONU Femmes, tenue les 9 et 10 septembre à New York. À cette occasion, le Conseil a examiné et adopté le Plan stratégique 2026-2029 de l’organisation.

Dans son allocution d’ouverture, la directrice exécutive d’ONU Femmes, Sima Sami Bahous, a souligné le rôle pionnier de l’organisation dans la promotion de l’égalité des sexes à l’échelle mondiale. Elle a rappelé que les femmes et les filles ne sont pas seulement des sujets à protéger, mais aussi des actrices essentielles de la construction d’une paix durable.

Mme Bahous a détaillé les trois grands axes du Plan stratégique : perfectionner le cadre juridique relatif à l’égalité des sexes, renforcer la responsabilité institutionnelle grâce aux ressources et aux données, et élargir le leadership et les opportunités d’accès pour les femmes. Elle a précisé que ce plan s’inscrivait dans l’initiative de réforme "ONU 80", garantissant le rôle d’ONU Femmes tout en s’adaptant efficacement aux défis mondiaux et aux ressources limitées.

Intervenant à la session, l’ambassadeur Dô Hung Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a affirmé que ce plan contribuait à réaffirmer l’engagement en faveur de l’égalité des sexes et confirmait le rôle important d’ONU Femmes dans le système onusien de développement.

Il a plaidé pour une approche axée sur le développement, respectant le droit à l’autodétermination des nations et adaptée aux priorités, capacités et contextes culturels de chaque pays. L’ambassadeur a en particulier mis l’accent sur la nécessité de réduire les écarts numériques et de promouvoir le leadership des femmes dans l’économie numérique et la gouvernance de l’intelligence artificielle.

À cette occasion, il a félicité Mme Sima Bahous pour sa reconduction à la tête d’ONU Femmes et a remercié l’organisation pour son soutien actif au Vietnam ces dernières années, notamment dans l’élaboration et l’adoption du Plan d’action national sur les femmes, la paix et la sécurité pour 2024.

