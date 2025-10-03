Le Bureau présidentiel au chevet des victimes de typhon Bualoi

Le Bureau présidentiel du Vietnam a lancé le 3 octobre une campagne de récupération de fonds pour aider les communautés des régions du Nord et du Centre du pays, gravement affectées par le typhon Bualoi et les pluies torrentielles.

Avec un esprit de solidarité et d'aide mutuelle, le président Luong Cuong, conjointement avec les dirigeants du Bureau présidentiel et tous ses fonctionnaires, employés et travailleurs, a apporté au moins un jour de salaire pour aider les personnes touchées à surmonter leurs pertes et à reprendre une vie quotidienne...

Photo : VNA/CVN

Selon les bilans provisoires au 3 octobre au matin, on dénombre 52 morts, 14 disparus, 349 maisons entièrement détruites et plus de 172.000 endommagées. Les pertes agricoles sont considérables, avec près de 89.000 ha de rizières et de cultures maraîchères inondés, plus de 2.000 têtes de bétail et 519.000 volailles décimées.

Plus de 17.000 ha de zones aquacoles et 50.000 ha de forêts ont été endommagés, tandis que 1.486 écoles et 145 établissements de santé ont subi des dégâts. Les glissements de terrain et inondations ont fortement perturbé les réseaux de transport. Les pertes économiques totales sont estimées à 15.864 milliards de dôngs (environ 601 millions de dollars).

Photo : VNA/CVN

Face à cette situation, de nombreux organismes, organisations, entreprises et particuliers ont réagi activement en faisant des dons pour accélérer le rétablissement et aider les communautés touchées à rétablir leurs conditions de vie et à relancer l’économie.

VNA/CVN