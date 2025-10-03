Le gouvernement aux côtés des sinistrés des tempêtes et inondations

Le matin du 3 octobre au siège du gouvernement à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh, des vice-Premiers ministres, le secrétaire adjoint du Comité du Parti du gouvernement, ainsi que le personnel du Bureau du gouvernement et des organes relevant du Comité du Parti, ont participé à une collecte de fonds pour soutenir des sinistrés des tempêtes et inondations, avec un don d'au moins une journée de salaire, témoignant de l'esprit de solidarité et d'entraide.

>> Le Premier ministre ordonne des mesures d’urgence après le passage du typhon N°10

>> Lancement de la 2e phase d’aide d’urgence pour les sinistrés du typhon Bualoi

>> Collecte de fonds pour soutenir les sinistrés du typhon N°10

>> Une mobilisation maximale ordonnée pour surmonter les conséquences du typhon

Photo : VNA/CVN

Au cours du mois de septembre, quatre tempêtes successives, en particulier le typhon Bualoi (10e tempête frappant le Vietnam) d'une forte intensité, ont causé de fortes pluies, des crues soudaines et des inondations étendues, provoquant de lourdes pertes humaines et matérielles dans le Nord et le Centre septentrional du pays.

Selon les premières statistiques, établies au 2 octobre à 20h00, on dénombre 65 morts et disparus, 164 blessés, des centaines de milliers de maisons et d'infrastructures endommagées, avec des pertes économiques estimées à environ 15.864 milliards de dôngs (601 millions de dollars).

Le secrétaire du Parti Tô Lâm et le Premier ministre ont émis plusieurs télégrammes pour ordonner les mesures d'urgence, superviser et encourager les localités, tout en décidant d'allouer 2.524 milliards de dôngs du budget central 2025 à 15 provinces affectées.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie de lancement des mobilisations de dons, organisée par le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam le 2 octobre, le Premier ministre a demandé aux ministères, agences et localités de poursuivre avec diligence les mesures de réparation des dégâts causés, afin d'assurer le rétablissement de la vie quotidienne des habitants.

Le Premier ministre a également appelé à promouvoir la tradition de solidarité nationale, mobilisant la communauté et les entreprises à venir en aide aux populations sinistrées.

VNA/CVN