L’Agence Vietnamienne d’Information au chevet des sinistrés des intempéries

Dans l'esprit de solidarité, et en réponse à l'appel du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) a lancé une campagne de collecte de fonds pour aider les habitants touchés par les récentes inondations et tempêtes.

L'événement s'est tenu simultanément le 3 octobre à Hanoï et en ligne avec les centres d'informations de la VNA au Centre-Tây Nguyên, au Sud et l'Eurl ITAXA.

Étaient présents la directrice générale Vu Viêt Trang, secrétaire du Comité du Parti de la VNA, des dirigeants de la VNA, ainsi que les représentants des organisations socio-politiques internes.

Photo : VNA/CVN

Ces dernières semaines, plusieurs provinces ont subi les effets dévastateurs de fortes tempêtes, notamment le 10e typhon (Bualoi), l'un des plus violents depuis des années, provoquant 51 morts, 14 disparus, plus de 172.000 maisons endommagées et d'importantes pertes économiques estimées à près de 16.000 milliards de dôngs.

Face à ces conséquences dramatiques, la VNA a appelé l'ensemble de ses cadres et employés à unir leurs efforts pour apporter un soutien matériel et spirituel aux sinistrés, contribuant à rétablir leurs conditions de vie et à reconstruire les localités touchées.

Photo : VNA/CVN

Une partie des dons servira également à assister les journalistes et employés de la VNA gravement affectés par les intempéries. La collecte se poursuivra jusqu'au 7 octobre 2025, sur place ou par virement bancaire.

VNA/CVN