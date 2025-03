Les États-Unis sont l’un des premiers partenaires économiques du Vietnam

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Recevant à Hanoï Nate Franklin, fondateur et Pdg de Pacifico Energy (PE), le chef du Parti a salué les contributions de PE au secteur vietnamien des énergies renouvelables et au partenariat Vietnam - États-Unis.

Il a affirmé que les États-Unis sont l'un des partenaires économiques les plus importants du Vietnam et que le partenariat stratégique global entre les deux pays crée de nouvelles opportunités et un espace pour les entreprises américaines souhaitant investir et opérer dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti a réitéré la vision du Vietnam de devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure doté d'une base industrielle moderne d'ici 2030 et une nation développée à revenu élevé d'ici 2045.

Pour atteindre ces objectifs, le Vietnam s'engage à faciliter les investissements par des réformes institutionnelles. Le pays reste également fidèle à son engagement d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Il a souligné qu'un approvisionnement énergétique stable et propre est essentiel à l'expansion économique du Vietnam. Le gouvernement a peaufiné son cadre juridique afin d'encourager les entreprises du secteur de l'énergie à investir dans le pays, répondant ainsi à la demande intérieure et au marché plus large de l'Asie du Sud-Est.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a également encouragé une collaboration plus étroite entre PE et les entreprises vietnamiennes en matière de transfert de technologie et de renforcement des capacités, afin de renforcer l'expertise du pays dans les domaines de l'éolien et des énergies renouvelables.

Pour sa part, Nate Franklin a déclaré que le Vietnam possède un vaste potentiel en matière d'énergie éolienne offshore, ajoutant que le groupe s'engage à faire progresser les études et le développement de projets afin de soutenir la poursuite d'une croissance économique à deux chiffres du pays.

Nate Franklin a salué les efforts du Vietnam pour améliorer son climat des affaires et a salué le soutien indéfectible des autorités locales aux investisseurs américains. Il a souligné le succès des projets de PE au Vietnam, témoignant du développement du partenariat stratégique global Vietnam-États-Unis, et s'est dit confiant quant à leur capacité à ouvrir la voie à une augmentation des investissements américains.

Il a promis de nouveaux investissements dans l’éolien offshore et les énergies renouvelables pour stimuler la croissance économique durable du pays et renforcer les liens entre les deux nations.

VNA/CVN