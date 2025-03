Vietnam - États-Unis : promotion du commerce de leurs produits agricoles

Avec une base de coopération solide, le commerce bilatéral des produits agricoles entre le Vietnam et les États-Unis n’est plus un obstacle majeur entre les deux parties.

Photo : VNA/CVN

Les produits agricoles forts du Vietnam et des États-Unis sont complémentaires et non compétitifs, de sorte que le Vietnam est très disposé à ouvrir ses portes aux produits agricoles américains.

Cette information a été donnée lors de la réunion de travail entre le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement Dô Duc Duy et l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper, le 26 mars à Hanoï.

L’équilibre du commerce des produits agricoles

Lors de la réunion de travail, l’ambassadeur Marc Knapper a affirmé que les États-Unis soutiennent toujours le développement durable du Vietnam et se font entendre dans des domaines importants tels que le changement climatique, la gestion des ressources naturelles et la pêche durable. Il a exprimé son souhait de continuer à coopérer avec le gouvernement vietnamien, à promouvoir le développement agricole et à protéger l’environnement, contribuant ainsi à renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays.

L’ambassadeur Marc Knapper a déclaré que la question de l’équilibre du commerce bilatéral des produits agricoles est une priorité pour le président Donald Trump. L’ambassadeur Marc Knapper a exprimé le souhait des États-Unis que le Vietnam ouvre son marché pour permettre une concurrence plus équitable sur le marché en développement du Vietnam.

Le ministre Dô Duc Duy a déclaré que lors du récent dialogue entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le Conseil d’affaires États-Unis - ASEAN (USABC), le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a eu l’occasion d’échanger et de recevoir des informations des entreprises américaines, comprenant ainsi mieux les besoins de coopération entre les deux parties.

Tiên Giang exporte le premier lot de mangues tuong à peau verte vers le marché américain.

Photo : Thu Hiên/VNA/CVN

Le lot comprend une tonne de mangues tuong à peau verte exportées vers les États-Unis, ouvrant de nouvelles opportunités et aidant les produits agricoles vietnamiens à accéder au marché mondial, tout en affirmant la position des produits agricoles de la province de Tiên Giang.

Selon le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, avec une base de coopération solide, le commerce bilatéral des produits agricoles n’est plus un obstacle majeur entre les deux parties. Le plus important est que les produits agricoles forts des deux pays sont complémentaires et non compétitifs, de sorte que le Vietnam est très disposé à ouvrir ses portes aux produits agricoles américains. Ce sont des décisions bénéfiques pour les deux pays.

Le ministre Dô Duc Duy a déclaré qu’à ce jour, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a délivré des permis pour 60/61 dossiers d’aliments génétiquement modifiés, principalement du maïs et du soja utilisés comme aliments pour animaux. En 2024, le Vietnam a importé près de 1,5 milliard de dollars de maïs, de soja et de matières premières pour la production d’aliments pour animaux en provenance des États-Unis.

Concernant l’ouverture du marché aux produits agricoles américains, pour les mandarines, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a préparé un projet de conditions d’importation qui devrait être achevé en mars 2025, ouvrant ainsi la voie à l’ouverture du marché aux mandarines américaines lors de la prochaine récolte. Pour les prunes et les citrons jaunes, le Vietnam alloue des ressources supplémentaires pour mettre en œuvre simultanément l’octroi de permis pour les deux produits. Le projet de rapport d’analyse des risques phytosanitaires (PRA) sera envoyé en avril et mai 2025.

Après avoir écouté les informations du ministre Dô Duc Duy, l’ambassadeur américain a remercié tous les efforts et la diligence du gouvernement vietnamien pour promouvoir le commerce bilatéral.

Coopération contre la pêche INN

Abordant l’un des projets récents dans les relations Vietnam - États-Unis, un programme d’aide de 2,5 millions de dollars visant à soutenir le Vietnam dans l’application de la législation maritime et la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), l’ambassadeur Marc Knapper a souligné que l’application du droit et la lutte contre la pêche INN sont des questions qui intéressent le président Donald Trump et que les États-Unis souhaitent promouvoir la coopération avec le Vietnam dans ce domaine.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Faisant part des efforts dans la lutte contre la pêche INN, le ministre Dô Duc Duy a déclaré : "Les ajustements des réglementations légales ont un impact direct sur les moyens de subsistance légitimes des pêcheurs. Par conséquent, le renforcement du partage d’expériences sur l’élaboration de politiques et l’application des lois doit être prioritaire."

En conséquence, le ministre Dô Duc Duy a évoqué des informations non officielles que le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement avait reçues fin février 2025, concernant la décision préliminaire des États-Unis.

Protection de l’environnement

Le président de la Commission de politique étrangère du Parlement danois, Michael Aastrup Jensen, apprécie le système de surveillance des navires de pêche en mer ainsi que la qualité des produits aquatiques du Vietnam.

Dans cette décision, l’Administration nationale océanique et atmosphérique (NOAA) n’a pas reconnu l’équivalence de la gestion des pêches du Vietnam en vertu de la loi sur la protection des mammifères marins (MMPA).

Le ministre Dô Duc Duy a déclaré qu’en réalité, le portail de réception des données pertinentes des États-Unis avait été fermé depuis août 2022. Cela signifie que la décision préliminaire ne reflète pas pleinement les derniers ajustements juridiques et leurs mises en œuvre du Vietnam.

Actuellement, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a examiné et complété les réglementations relatives à la MMPA dans le système de documents juridiques du gouvernement vietnamien. Cependant, avec les caractéristiques de la pêche à petite échelle, la compilation complète des statistiques sur la mise en œuvre des mesures appliquées à partir de 2024 dans un court laps de temps est un défi majeur pour le Vietnam.

Le ministre Dô Duc Duy a demandé à l’ambassadeur de soutenir le Vietnam dans la prolongation du délai de fourniture de certaines données pertinentes jusqu’au 1er juillet 2025, au lieu de la date limite actuelle du 1er avril 2025.

L’ambassadeur Marc Knapper a affirmé qu’il ferait de son mieux pour transmettre les opinions du ministre aux agences compétentes au cours du processus d’évaluation et espère que la coopération bilatérale continuera de contribuer positivement aux activités de production agricole, à la protection de l’environnement et à l’amélioration de la santé publique au Vietnam.

Le ministre Dô Duc Duy a également exprimé sa conviction que la coopération entre les deux parties continuera d’atteindre de nouveaux succès. Surtout cette année, les deux pays continueront d’avoir des activités significatives pour célébrer le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - États-Unis.

