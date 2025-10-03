Des entreprises chiliennes s’intéressent à l’importation de produits agricoles du Vietnam

Plus de 60 entreprises chiliennes ont manifesté leur intérêt pour l’importation de produits vietnamiens, notamment du riz, des fruits secs, du café, des produits aquatiques surgelés et des aliments instantanés, lors du salon international de l’alimentation et des services "Espacio Food & Service 2025" qui s’est tenu à Santiago, au Chili.

Photo : VNA/CVN

Du 30 septembre au 2 octobre, le salon a attiré près de 40.000 visiteurs, parmi lesquels des importateurs, des distributeurs, des représentants de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi que des experts du secteur agroalimentaire sud-américain.

Sur une superficie de 34.442 m² et avec plus de 1.400 stands, le salon a réuni des milliers d’entreprises présentant leurs produits, leurs technologies de transformation et leurs solutions d’emballage, et participant à des activités de réseautage interentreprises (B2B) et à des séminaires spécialisés.

Le Vietnam a été très présent avec un pavillon national présentant les produits d’une cinquantaine d’entreprises nationales. Parmi les produits exposés figuraient du riz, du café, des fruits secs, des jus de fruits, des épices, des nouilles instantanées, ainsi que des produits artisanaux et des ustensiles de cuisine, l’objectif étant de promouvoir la qualité des produits et de renforcer la pénétration du marché sud-américain.

L’intérêt marqué des importateurs chiliens est perçu comme un signe positif dans un contexte de forte croissance des échanges commerciaux bilatéraux. Selon le Service national des douanes chilien, le commerce entre les deux pays a atteint 1,22 milliard de dollars au cours des huit premiers mois de 2025, soit une hausse de 22,3% sur un an. Sur ce total, le Chili a importé pour plus d’un milliard de dollars de marchandises vietnamiennes, en hausse de 28,5%, tandis que ses exportations vers le Vietnam se sont élevées à 204 millions de dollars, en baisse de 1,5%.

Le Vietnam est actuellement le 12e fournisseur du Chili, représentant 1,8% de son marché d’importation, contre 1,4% en 2024. Les principales exportations vietnamiennes comprennent les machines, les téléphones, les chaussures, les ordinateurs, les vêtements et le riz.

Plusieurs groupes de produits ont enregistré une croissance remarquable cette année, notamment la fibre optique et les câbles (plus de 264%), les machines et équipements (149%), les véhicules et pièces détachées (142%), les réfrigérateurs et congélateurs (126%) et le riz (91,7%).

Les chaussures et les vêtements ont également maintenu une croissance à deux chiffres, soulignant le fort potentiel des produits vietnamiens sur le marché chilien.

VNA/CVN