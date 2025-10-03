Vers des chaînes d’approvisionnement vietnamiennes connectées et innovantes

Dans un contexte de perturbations persistantes des chaînes d'approvisionnement mondiales, le défi pour le Vietnam consiste non seulement à garantir la circulation des marchandises, mais aussi à construire une chaîne d'approvisionnement moderne, transparente et durable. Cela requiert une coopération étroite entre l'État, les entreprises et les partenaires internationaux en matière de capital et de technologie.

Selon Nguyên Thành Nam, directeur adjoint de l'Agence de surveillance et de développement du marché intérieur relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, le Vietnam est devenu une destination de premier plan pour de nombreux groupes multinationaux, notamment dans l'électronique, le textile-habillement ou le secteur manufacturier. Toutefois, la chaîne d'approvisionnement du Vietnam présente encore de nombreuses limites et nécessite l'accompagnement de partenaires stratégiques.

Les experts estiment que la modernisation de la logistique, l'intégration numérique et l'application des technologies avancées (IA, blockchain, IoT) sont indispensables pour renforcer la transparence et l'efficacité. Le renforcement du lien entre entreprises nationales et multinationales est également jugé essentiel.

Selon Olivier Langlet, directeur général de Central Retail Vietnam, la contribution à l'édification d'une chaîne d'approvisionnement moderne et verte constitue l'un des moyens essentiels de concrétiser la mission stratégique de son groupe "Better for Vietnam - Pour un Vietnam plus prospère".

Cependant, les entreprises locales participent encore peu aux chaînes de valeur mondiales : elles ne représentent qu'environ 2,5% selon le ministère de l'Industrie et du Commerce. Trois obstacles majeurs persistent : un faible taux de localisation, une préparation insuffisante des entreprises et un manque de liens avec les sociétés à capitaux étrangers.

Les spécialistes soulignent qu'une chaîne de valeur durable doit reposer non seulement sur les piliers économique, social et environnemental, mais aussi institutionnel. L'État doit créer un cadre favorable, les associations sectorielles jouer un rôle de passerelle, et les entreprises renforcer leurs capacités afin de mieux s'intégrer aux chaînes de valeur mondiales.

Enfin, Bùi Quang Hung, directeur adjoint de l'Agence de promotion du commerce (VIETRADE) du ministère de l'Industrie et du Commerce, a souligné qu'une chaîne d'approvisionnement connectée, transparente et résiliente est la clé pour renforcer la compétitivité du Vietnam et accroître la présence de ses produits sur la carte commerciale mondiale.

VNA/CVN