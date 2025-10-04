Le développement du secteur privé, une dynamique décisive

Le secteur privé devrait jouer un rôle moteur essentiel, contribuant à un taux de croissance élevé et durable, notamment à deux chiffres, et aidant le Vietnam à atteindre le statut de pays à revenu élevé d’ici 2045.

La résolution n°68-NQ/TW du Politburo sur le développement du secteur privé affirme clairement que le secteur privé est un pilier essentiel pour libérer le plein potentiel de l’économie.

Dans un contexte de déclin des moteurs économiques traditionnels, la suppression des obstacles et la création d’un environnement favorable à ce secteur sont considérées comme essentielles pour permettre au pays de progresser dans la nouvelle ère.

Trouver les fondements de la croissance économique

Selon le Dr. Pham Anh Tuân, directeur adjoint de l’Institut d’économie vietnamienne et mondiale de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, pendant plus de trois décennies de développement, le Vietnam s’est principalement appuyé sur des facteurs familiers tels que les capitaux d’investissement, un avantage démographique important et une main-d’œuvre jeune, ainsi que sur le commerce et les investissements directs étrangers. Ces fondements ont permis au pays de surmonter les périodes difficiles, d’atteindre des taux de croissance élevés pendant de nombreuses années et de s’intégrer pleinement à l’économie mondiale.

Cependant, ces fondements ne génèrent plus la forte dynamique qu’ils avaient autrefois. Le Dr. Pham Anh Tuân a estimé que le capital, le travail et les investissements étrangers ne suffisent plus à soutenir cette dynamique. Bien que l’investissement social reste élevé, son efficacité est faible.

L’importante main-d’œuvre continue de jouer un rôle important, mais sa qualité ne répond pas encore aux exigences de développement de la nouvelle phase. Bien que la productivité du travail se soit améliorée, elle reste nettement inférieure à celle des autres pays de la région. Le vieillissement rapide de la population a réduit l’avantage démographique important, qui ne constitue plus un fondement durable.

Par ailleurs, malgré une forte croissance des exportations et de l’attraction des investissements étrangers, la valeur ajoutée nationale des biens exportés reste faible. Les entreprises nationales opèrent principalement dans des segments à faible valeur ajoutée de la chaîne de production, fortement tributaires des matériaux et technologies importés, ce qui les rend vulnérables aux fluctuations du marché mondial.

Par conséquent, pour réaliser une percée, le pays doit trouver de nouvelles bases. Cela inclut l’amélioration de la qualité des institutions, la création d’un environnement commercial transparent, la garantie des droits de propriété et la promotion d’une concurrence loyale. Parallèlement à ces efforts, l’investissement dans la science et la technologie, la promotion de la recherche et de l’innovation, et la création de conditions favorables à la création d’entreprises sont essentiels.

Le développement du secteur privé doit être une priorité. Grâce à un accès égal à la terre, au crédit, à la technologie et aux marchés, ce secteur peut créer de nombreux emplois et exploiter les ressources de la société. Cela, à son tour, améliorera la productivité et contribuera à établir des marques vietnamiennes compétitives sur le marché international.

Selon le Dr. Pham Anh Tuân, cette voie aidera l’économie vietnamienne à poser de nouvelles bases de croissance, créant des opportunités pour atteindre des objectifs de croissance à deux chiffres et viser le statut de pays à revenu élevé d’ici 2045.

Des défis à relever dans la nouvelle ère

D’un autre point de vue, le Dr. Pham Sy An, de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, a déclaré que le Vietnam est confronté à une série de défis majeurs que le secteur privé et l’ensemble de l’économie doivent relever pour concrétiser ses aspirations de développement.

Le Vietnam est confronté à des défis majeurs en matière de main-d’œuvre. Malgré son abondance, sa qualité reste limitée. La proportion de travailleurs ayant suivi une formation formelle et obtenu des diplômes ou des certificats reste faible, ce qui ne permet pas de répondre aux exigences de la transformation numérique et de l’économie verte.

La productivité du travail, malgré des améliorations, reste bien inférieure à celle des autres pays de la région. En particulier, les dépenses en recherche et développement (R&D) ne représentent qu’environ 0,5% du PIB, un niveau inférieur à la moyenne de l’ASEAN, ce qui freine la capacité d’innovation des entreprises.

Selon le Dr. Pham Sy An, outre les ressources humaines, les infrastructures socio-économiques demeurent un obstacle. Malgré des investissements importants, les systèmes de transport et de logistique, l’énergie et les infrastructures numériques ne répondent pas aux besoins de développement.

Les institutions et l’environnement des affaires posent également des problèmes. Malgré d’importantes réformes, le cadre juridique et politique demeure incohérent et se chevauche, ce qui complique l’accès des entreprises au foncier, au crédit et aux informations sur les marchés. Les entreprises privées continuent de rencontrer davantage d’obstacles que celles du secteur étranger. Les frais non officiels et les risques juridiques restent élevés, ce qui sape la confiance et décourage les investissements proactifs à long terme.

Les exigences de développement durable et de protection de l’environnement créent une pression considérable. L’industrialisation et l’urbanisation rapides augmentent la pollution de l’air et de l’eau, les déchets et la dégradation des ressources naturelles. Le Vietnam est également l’un des pays les plus touchés par le changement climatique, avec des risques d’élévation du niveau de la mer, de catastrophes naturelles et de phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes. Ces facteurs exigent des entreprises qu’elles se concentrent non seulement sur la croissance, mais aussi sur des modèles de production verts, circulaires et respectueux de l’environnement.

Pour relever ces défis, le Dr. Pham Sy An a souligné la nécessité d’un programme d’action concerté axé sur la réforme institutionnelle, l’amélioration de la qualité des ressources humaines, les investissements dans des infrastructures modernes, l’encouragement de l’innovation et le renforcement de la résilience de l’économie. Créer un environnement favorable à l’essor du secteur privé est également essentiel.

Il est essentiel de promouvoir les liens entre les entreprises privées, publiques et étrangères afin de former des pôles industriels et de participer plus activement à la chaîne de valeur mondiale.

Le développement du secteur privé s’accompagne également d’une orientation verte, de la numérisation et de l’innovation pour atteindre une croissance rapide et assurer un développement durable, ainsi que pour renforcer la position nationale dans le processus d’intégration internationale, a-t-il indiqué.

