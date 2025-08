Cap sur l’économie circulaire à Hô Chi Minh-Ville

Face aux pressions croissantes de l'urbanisation, de la pollution environnementale et du changement climatique, Hô Chi Minh-Ville s’efforce de promouvoir le développement de l’économie circulaire, considérée comme une orientation incontournable vers une économie verte et durable.

Photo : VNA/CVN

Pour concrétiser cet objectif, la ville doit adopter des politiques audacieuses et des solutions cohérentes à long terme.

Au cours des dernières années, Hô Chi Minh-Ville, dans sa stratégie de développement rapide et durable, a encouragé les modèles d’économie circulaire et d’économie collaborative, en adéquation avec la transformation numérique et la quatrième révolution industrielle. Toutefois, selon les experts, ces modèles restent encore fragmentaires, isolés et manquent d’initiatives motrices pour générer une véritable percée verte.

Le modèle 3R (Réduire – Réutiliser – Recycler), perçu comme une approche simple de l’économie circulaire, vise à réduire la consommation de ressources, réutiliser les produits et recycler les déchets. Lancé en 2006 puis relancé en 2018 à travers des projets pilotes de tri des déchets à la source, ce modèle a contribué à sensibiliser la population à la protection de l’environnement.

Par ailleurs, des campagnes telles que "Les habitants de Hô Chi Minh-Ville ne jettent pas leurs déchets dans les rues et les canaux" ont permis d’améliorer le paysage urbain. À ce jour, près de 630 décharges sauvages ont été éliminées, dont 74 transformées en espaces communautaires : aires de jeux, parcs, jardins...

Cependant, selon les spécialistes, ces initiatives restent à caractère environnemental et n’ont pas encore été structurées en activités économiques génératrices de valeur. L’absence d’une stratégie globale, d’une vision à long terme et d’une coordination efficace entre les parties prenantes constitue un frein majeur à la généralisation de l’économie circulaire.

Les sciences et technologies comme moteurs clés

À l’échelle mondiale, la transition d’un modèle économique linéaire vers un modèle circulaire devient une tendance incontournable. Dans un contexte marqué par les défis liés aux ressources, à l’environnement, au climat et à l’intégration dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, le développement de l’économie circulaire est d’autant plus urgent pour le Vietnam en général et Hô Chi Minh-Ville en particulier.

En cette ère de révolution industrielle 4.0, la science et la technologie jouent un rôle fondamental dans la promotion de ce modèle. Selon le Docteur Lê Thanh Minh, directeur adjoint du Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville, la réussite de cette transition exige un cadre juridique clair, des orientations politiques cohérentes, ainsi qu’un environnement propice à l’investissement.

Photo : VNA/CVN

En parallèle, l’innovation technologique, le développement du numérique et des technologies propres sont essentiels. La recherche et l’application de technologies avancées permettront de traiter les déchets efficacement, de réduire les émissions polluantes, d’économiser les ressources et de préserver la biodiversité - des éléments fondamentaux d’une économie verte.

Créer une dynamique de marché

Le développement de l’économie circulaire doit se concentrer dans un premier temps sur les secteurs disposant d’un potentiel d’application élevé, avant d’être progressivement élargi. Il est essentiel d’éviter une généralisation à caractère superficiel et non adaptée à la réalité du terrain.

Hô Chi Minh-Ville doit mettre en place des mécanismes de stimulation du marché, basés sur des critères d’investissement efficaces, incitant les entreprises – en particulier le secteur privé – à investir dans les technologies propres, le recyclage et la réutilisation. Il convient également d’encourager les produits, procédés et services écologiques, en considérant les déchets comme une nouvelle ressource économique.

Selon le Professeur associé-Docteur Nguyên Hông Quân, directeur de l’Institut de recherche pour le développement de l’économie circulaire de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, l’intégration de l’innovation dans le modèle circulaire est une orientation durable permettant de bâtir un écosystème de start-ups vertes. La ville doit agir sur plusieurs leviers : développement du marché des produits verts, accès au financement vert, transfert technologique pour les start-ups engagées dans l’économie circulaire.

Le développement de l’économie circulaire n’est pas seulement une tendance mondiale face au changement climatique, mais aussi une opportunité pour Hô Chi Minh-Ville de restructurer son modèle de croissance vers une trajectoire durable, innovante et profondément intégrée. Avec une stratégie claire, des politiques novatrices et l’engagement actif de toutes les parties concernées, la ville est en mesure de devenir un pôle pionnier du Vietnam dans la transition vers une économie verte.

