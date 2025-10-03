Plusieurs peintures vietnamiennes enflamment les enchères de Sotheby’s

L’art vietnamien continue de captiver les collectionneurs du monde entier. Plusieurs œuvres d’artistes pionniers de l’École des beaux-arts d’Indochine ont été cédés à des prix élevés lors de la vente aux enchères Sotheby’s Modern & Contemporary Day, organisée à Hong Kong (Chine) le 29 septembre.

Photo: CTV/CVN

Parmi les ventes les plus remarquables, la peinture sur soie Couple avec éventail sous un cerisier en fleur du célèbre artiste vietnamien Mai Trung Thu (1906-1980) a été adjugée à 768.000 dollars américains, soit le double de son estimation initiale. Cette œuvre illustre la technique délicate et la vision poétique de l’artiste, ce qui en fait l’un des points forts de la vente.

Faisant partie de la première promotion(1925-1930) de l’École des beaux-arts de l’Indochine, il est connu depuis la fin des années 1950 grâce à ses représentations d’enfants, peintes à la gouache sur soie. Toute l’œuvre de l’artiste est d’une composition très rigoureuse, ne laissant rien au hasard. C’est l’unité par les couleurs, les formes, les lignes et l’espace qui lui donnent sa personnalité.

Les peintures sur soie d’autres peintres vietnamiens renommés ont également suscité un vif intérêt. Lê Phô (1907-2001) a enregistré de belles ventes pour deux de ses œuvres : Composition, une huile sur toile, a atteint 425.000 dollars américains, dépassant largement les attentes, tandis que Pommiers en fleurs a été adjugée à 213.000 dollars américains.

Photo : CTV/CVN

Spécialisé dans la peinture sur soie et celle à l’huile, Lê Phô était considéré comme un peintre impressionniste de premier rang, au Vietnam comme dans monde. Les portraits de femmes vietnamiennes - souvent représentées comme des figures allongées et surréalistes - sont un thème récurrent dans ses œuvres.

Les œuvres de Vu Cao Dàm (1908-2000) ont également enregistré de belles performances : Composition (1978) a été adjugée à 262.000 dollars américains et Maternité (1957) a atteint 106.000 dollars américains, soit le double de son estimation.

Vu Cao Dàm concentre ses talents dans la peinture figurative et magnifie ses portraits par une touche raffinée aux couleurs délicates donnant ainsi à sa peinture une dimension poétique. Cette poésie combinée à la finesse du trait marque la réussite de l’artiste à faire une synthèse entre les traditions picturales asiatiques et européennes.

La vente s’inscrivait dans le cadre d’Indochine, une séance en ligne spéciale organisée par Sotheby’s pour mettre en lumière l’art vietnamien du XXe siècle. La séance présentait 49 œuvres, dont des peintures, des laques et des sculptures, réalisées principalement par les premiers diplômés de l’École des Beaux-Arts d’Indochine, institution reconnue comme ayant jeté les bases de l’art vietnamien moderne.

Fondée il y a 278 ans, Sotheby’s est l’une des maisons de ventes aux enchères les plus prestigieuses au monde, avec son siège à Londres et des bureaux à New York, Hong Kong et Moscou. La forte présence de l’art vietnamien lors de cet événement témoigne de la reconnaissance internationale croissante du riche patrimoine artistique du pays.

VNA/CVN