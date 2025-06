La participation des femmes alimente l’économie verte et stimule la création d’emplois

Pour remédier à la pénurie imminente de talents et favoriser une croissance inclusive et durable, le secteur privé vietnamien doit agir pour accélérer la participation économique des femmes, selon un nouveau rapport de la Société financière internationale (IFC) financé par le gouvernement australien.

>> Améliorer la chaîne de valeur de la noix de coco dans le cadre d’une économie verte

>> Économies numérique et verte : le Vietnam et Singapour renforcent leur partenariat



>> Le carbone bleu se met au service de la biodiversité et du développement durable

Photo : CTV/CVN

Le rapport "The Green Edge : Women’s Employment and Leadership for Sustainable Business in Vietnam" (Aavantage vert : Emploi et leadership des femmes pour des entreprises durables au Vietnam) révèle que si les secteurs de l’énergie solaire, du recyclage des plastiques et de la riziculture sont au cœur des ambitions climatiques du Vietnam, les femmes restent largement sous-représentées, n’occupant en moyenne que 23% des emplois formels et 21% des postes de direction. Alors que ces secteurs se développent pour répondre à la demande croissante et créer de nouvelles opportunités d’emplois verts, les inégalités persistantes entre les sexes risquent de freiner l’innovation, de ralentir la croissance et de compromettre la compétitivité et la productivité.

Ce diagnostic, inédit en son genre, recommande des mesures concrètes aux entreprises de ces secteurs, sélectionnées pour leur influence sur la croissance bas carbone et leur potentiel d’investissement, afin d’élargir les opportunités offertes aux femmes grâce à un recrutement ciblé, à la formation continue et à des politiques inclusives sur le lieu de travail et dans la chaîne d’approvisionnement.

"Lorsque les femmes travaillent, les économies gagnent. Libérer des emplois pour les femmes favorise une prospérité partagée, renforce la résilience et favorise une croissance inclusive, en particulier dans les secteurs pertinents pour la transition verte du Vietnam", a déclaré l’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird.

"En investissant dans la participation des femmes dans les secteurs critiques pour le climat, nous pouvons accélérer les progrès vers la neutralité carbone tout en garantissant que les bénéfices de la croissance soient partagés par tous", a-t-elle ajouté.

Nouveaux emplois

Supprimer les obstacles à l’inclusion des femmes peut combler les déficits de compétences, constituer un vivier de talents prêt pour l’avenir et dynamiser la performance des entreprises. Le rapport révèle que les entreprises qui emploient des femmes et des hommes sur un pied d’égalité sont mieux armées pour gérer les risques climatiques, réduire leurs émissions, saisir de nouvelles opportunités de croissance et attirer un soutien plus fort des investisseurs. Par exemple, certaines entreprises interrogées ont indiqué que la prise de mesures en faveur des femmes, comme l’adoption de politiques d’égalité des chances, améliorait l’accès à des financements compétitifs.

Le Groupe de la Banque mondiale estime que la trajectoire zéro émission nette du Vietnam devrait créer près d’un million de nouveaux emplois d’ici 2040, avec une demande particulière pour les compétences liées aux sciences, aux technologies, à l’ingénierie et aux mathématiques (STEM). Une action délibérée est nécessaire pour garantir que les femmes bénéficient de ces opportunités de manière égale.

"L’engagement audacieux du Vietnam en faveur d’une économie sobre en carbone et résiliente au changement climatique n’est pas seulement une nécessité : c’est une formidable opportunité pour les entreprises de mener un changement transformateur et de contribuer à façonner un avenir plus inclusif", a déclaré Thomas Jacobs, directeur national d’IFC en charge du Vietnam, du Cambodge et du Laos.

"Cette feuille de route sectorielle montre comment les entreprises inclusives sont mieux placées pour combler les déficits de compétences, créer de meilleurs emplois, attirer les investissements et mener la transition verte du Vietnam grâce à des opérations plus solides et plus résilientes", a-t-il noté.

Le rapport s’inscrit dans le cadre des efforts plus vastes de l’IFC, financés par le programme de développement du gouvernement australien au Vietnam, visant à soutenir les solutions climatiques menées par le secteur privé qui favorisent la création d’emplois pour les femmes et les hommes, améliorent les moyens de subsistance et la résilience climatique des populations, et sont alignées sur les objectifs de développement nationaux.

VNA/CVN