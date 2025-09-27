Transformer le carbone en atout : Côn Dao développe un modèle d’économie verte

La création d’un modèle de crédits carbone issus des forêts et de la mer de Côn Dao apparaît comme une solution innovante, ouvrant la voie à une économie verte et soutenant les engagements nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

La zone spéciale de Côn Dao relevant de Hô Chi Minh-Ville est reconnue pour son riche écosystème forestier et marin, jouant un rôle important dans la conservation écologique et le développement durable. Face à ces atouts, la création d’un modèle de crédits carbone issus des forêts et de la mer de Côn Dao apparaît comme une solution innovante.

Côn Dao comprend 16 îles, couvrant environ 75,79 km², avec des forêts tropicales insulaires couvrant plus de 6.462 ha, dont 92,88 % sont des forêts naturelles. Ces forêts stockent près de 430.000 tonnes de carbone, majoritairement dans les zones naturelles. Le carbone océanique est estimé à plus de 318 tonnes, sans compter les herbiers marins qui représentent environ 15 tonnes supplémentaires.

Pham Van Duân, vice-directeur de l’Institut de recherche en écologie forestière et en environnement, a souligné l’importance d’une gestion intégrée des forêts et des zones marines comme réservoirs naturels de carbone. L’utilisation de technologies modernes, telles que les drones et la surveillance satellite, permettrait de mieux contrôler et protéger ces ressources. Par ailleurs, la reforestation des mangroves, la restauration des récifs coralliens et la protection des herbiers marins sont essentielles pour renforcer la capacité de stockage du carbone, tout en protégeant les côtes.

Grand potentiel

À long terme, il est recommandé d’adopter un modèle financier vert, attirant des investissements des organisations internationales et entreprises. Les revenus générés par les crédits carbones pourraient être réinvestis dans la conservation et le développement local. Avec son stock important de carbone et une surface forestière en croissance, Côn Dao a un potentiel certain pour participer aux mécanismes volontaires de crédits carbone. La mise en place d’un système de surveillance et de vérification conforme aux standards internationaux, ainsi qu’un cadre juridique adapté, sont indispensables.

Le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce aux forêts et aux zones marines est très important à Côn Dao. Cette dynamique soutient la stratégie d’économie circulaire intégrant la conservation des écosystèmes et valorisant leurs services. Côn Dao peut ainsi devenir un modèle de développement durable, aligné avec les orientations de Hô Chi Minh-Ville, tout en contribuant aux objectifs du Vietnam de neutralité carbone à l’horizon 2050.

Selon Pham Hông Luong, directeur adjoint du Département des forêts du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Vietnam a déjà initié le transfert de crédits carbone. L’évaluation précise des stocks de carbone et du potentiel de réduction à Côn Dao crée une base pour développer une économie verte basée sur l’économie circulaire.

Nguyên Khac Pho, directeur du comité de gestion du parc national de Côn Dao, a insisté sur l’importance d’évaluer correctement ce potentiel pour définir une stratégie conciliant protection de la nature et développement touristique. Côn Dao, haut lieu de l'écotourisme, peut développer des activités responsables, telles que des visites en petit groupe pour découvrir la forêt, plonger pour observer les coraux ou suivre la ponte des tortues, limitant ainsi l’impact environnemental.

Enfin, la recherche scientifique doit être renforcée afin de mieux mesurer les stocks de carbone, ce qui permettra d’affiner les politiques de gestion et d’améliorer l’attractivité des projets liés aux crédits carbone.

En combinant conservation, tourisme responsable et implication des communautés locales, Côn Dao peut transformer son potentiel en moteur de développement durable, protégeant ses "poumons verts" et ses réservoirs de carbone tout en contribuant activement à la lutte contre le changement climatique.

