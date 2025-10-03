Les investissements vietnamiens au Laos multipliés par six en huit mois

Au cours des huit premiers mois de 2025, les investissements vietnamiens au Laos ont connu une forte progression, atteignant 322 millions de dollars, soit six fois plus que le niveau enregistré sur la même période de l'année précédente.

Ces chiffres ont été présentés le 3 octobre lors d'une réunion, présidée par le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung, réunissant les ministères, secteurs, agences, localités et entreprises, et consacrée à l'évaluation de la mise en œuvre des projets de coopération avec le Laos.

Selon le rapport du ministère des Finances, la réalisation du Plan de coopération Vietnam - Laos a atteint les objectifs fixés, avec des résultats positifs dans les domaines diplomatique, de la défense, de la sécurité, de la formation des ressources humaines, ainsi que de l'économie et du commerce. À ce jour, les entreprises vietnamiennes ont investi dans 274 projets au Laos, pour un capital enregistré cumulé de 5,82 milliards de dollars, dont environ 3 milliards ont été déjà décaissés.

Dans l'ensemble, les projets financés par l'aide publique vietnamienne destinée au Laos avancent conformément au calendrier. Deux devraient s'achever en 2025, quatre en 2026, tandis que plusieurs autres sont en phase de préparation.

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a demandé aux ministères et organes concernés de renforcer leur coordination afin d'accélérer la mise en œuvre des projets. Il a demandé au ministère de la Construction d'étudier et de déployer la construction de la ligne ferroviaire, au ministère de l’Industrie et du Commerce de poursuivre les échanges avec la partie lao afin d'examiner la faisabilité de la construction d'un dépôt de carburant, d'envisager une augmentation du volume d'achat d'électricité en provenance du Laos.

Le ministère des Finances est chargé, en coordination avec les ministères et organismes concernés, d'étudier la faisabilité d'une ligne reliant Vientiane, la capitale du Laos, à Thanh Thuy (province de Phu Tho), et d'en faire rapport au gouvernement. Il doit également allouer rapidement les fonds nécessaires à la construction de l'Hôpital d'amitié Laos - Vietnam.

Le vice-Premier ministre a souligné l'objectif d'inaugurer l'Hôpital d'amitié Laos - Vietnam et le Parc d'amitié Laos - Vietnam le 19 décembre prochain.

