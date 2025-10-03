Le Vietnam vise à mettre fin à la pêche illégale d’ici novembre 2025

Le Vietnam s’est fixé comme objectif d’éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) d’ici fin novembre, a-t-on appris de la 15 e réunion du Comité directeur national sur la lutte contre la pêche INN.

À l’approche de la 5e inspection de la Commission européenne (CE), les acteurs clés de la pêche dans le Centre s’efforcent de combler les lacunes et d’obtenir des résultats concrets sur le terrain.

Sus aux bateaux non conformes

À Huê, 1.121 bateaux de pêche sont enregistrés dans la base de données nationale des pêches (VNfishbase), dont 432 bateaux de plus de 15 mètres équipés de systèmes de surveillance des navires (VMS), en parfaite conformité.

Cependant, 109 bateaux, soit 9,7% de la flotte, naviguent avec des immatriculations expirées. Les autorités locales interpellent ces contrevenants pour les faire ré-immatriculer, en collaboration avec les ports de pêche pour faire intervenir des inspecteurs externes afin de procéder à des contrôles sur place et d’obtenir des certifications.

Le Service municipal de l’agriculture et de l’environnement a demandé aux administrations de mettre en place un mécanisme coordonné pour gérer 65 bateaux sans immatriculation, sans permis de pêche ou sans inspection, ainsi que ceux dont le VMS est déconnecté depuis plus de six mois, afin de garantir leur interdiction d’exploitation.

Dans la province de Dak Lak, 3.004 bateaux sont enregistrés dans la VNfishbase, dont plus de 80% pratiquent la pêche thonière hauturière. Le problème est que 1.131 navires, soit 37,65% de la flotte, enfreignent la réglementation. Même après la démolition des bateaux naufragés ou leur reconversion vers l’aquaculture, 1.031 bateaux, soit 34,32%, sont toujours inaptes à la navigation.

Les autorités provinciales accélèrent la délivrance et le renouvellement des permis de pêche afin de renforcer la mise en conformité avant l’inspection de la Commission européenne.

Les provinces côtières du Centre synchronisent la base de données VNfishbase avec la base de données nationale sur la population (VNeID). Dak Lak a mis à jour les cartes d’identité et les numéros de téléphone de plus de 97% de ses bateaux, tandis que Dà Nang affiche un taux parfait de 100% pour ses 4.148 bateaux, garantissant ainsi que chaque bateau soit surveillé.

Des sanctions sévères en cas d’infractions

De fin mai 2024 à fin septembre 2025, les autorités de Dak Lak ont traité 91 infractions administratives liées à la pêche, infligeant des amendes totalisant plus de 1,2 milliard de dôngs (46.100 dollars), principalement pour des pannes de connectivité VMS.

À Dà Nang, 207 infractions à la pêche INN depuis début 2024 ont donné lieu à des amendes dépassant 9,8 milliards de dôngs, la plupart liées à des défaillances du système VMS. Les autorités ont également révoqué 24 licences de capitaine pour des périodes de 4,5 à 10,5 mois, à titre de sanctions supplémentaires.

