Les pêcheurs se mobilisent en première ligne pour lutter contre la pêche INN

Les pêcheurs des provinces côtières du Sud-Ouest jouent un rôle de plus en plus actif dans les efforts du Vietnam pour lever le "carton jaune" de la Commission européenne (CE) concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Aux côtés des forces de l’ordre, ils ont fait preuve d’un grand sens des responsabilités, en fournissant navires et ressources, et en agissant comme des "prolongateurs" des gardes-frontières pour sensibiliser, préserver la souveraineté maritime et protéger les ressources aquatiques.

Dans la province d'An Giang, de nombreux pêcheurs sont devenus un acteur essentiel de la prévention des infractions INN. Parmi eux, Ong Xuân Hiên, du quartier de Hà Tiên, encourage depuis des années d’autres personnes à rejoindre des programmes tels que l’"Équipe de sécurité des bateaux" et l’"Équipe de solidarité en mer", tout en soutenant des initiatives de communication, de sauvetage et de mise en conformité légale.

La localité a enregistré des progrès encourageants : 99,53% des navires de pêche sont désormais équipés de systèmes de surveillance des navires (VMS). Le nombre de bateaux franchissant les frontières maritimes a diminué de 66% et les cas de perte de signal ont diminué de 88% d’une année sur l’autre.

Depuis début 2025, les gardes-frontières d'An Giang ont traité plus de 27.000 entrées et sorties de port, détecté 21 infractions et infligé des amendes pour un montant total de près d’un milliard de dôngs (37.900 dollars).

Les autorités ont intensifié les patrouilles, les inspections et les campagnes de communication, soulignant l’importance de la lutte contre la pêche INN pour protéger les moyens de subsistance des pêcheurs.

Le président du Comité populaire de la province d'An Giang, Hô Van Mung, a souligné que la province mettait en œuvre des mesures strictes, allant de la répression des bateaux classés dans la catégorie dite des "3 non" (sans immatriculation, sans permis et sans équipement VMS) au déploiement d’alertes automatiques en cas de déconnexion du VMS, en passant par des sanctions sévères contre les récidivistes, y compris par des poursuites pénales. Les activités de communication ont également été diversifiées afin de garantir le consensus des pêcheurs.

La province a collaboré avec le Comité directeur du ministère de la Défense sur la prévention de la pêche INN pour lancer une vaste campagne d’émulation, avec la participation des dirigeants centraux et de 21 localités côtières, témoignant ainsi d’une forte volonté politique de lever prochainement le "carton jaune" de la CE.

À Cà Mau, Lê Van Su, vice-président du Comité populaire provincial et président du comité directeur provincial de lutte contre la pêche INN, a ordonné une détermination accrue et des résultats concrets d’ici fin septembre 2025.

À la mi-septembre, la province avait identifié 851 bateaux risquant d’enfreindre la loi, dont 603 ont complété leur enregistrement numérique et un taux d’identification des navires supérieur à 98%. Les gardes-frontières ont obtenu l’engagement de plus de 1.200 pêcheurs et organisé des formations sur les logiciels de gestion des navires et la numérisation pour les fonctionnaires locaux.

La communication publique a également été renforcée, avec la diffusion de plus de 8.000 articles, reportages et messages sur la prévention de la pêche INN.

L’application de la loi a été stricte : 39 bateaux de pêche ont été déconnectés des signaux VMS pendant plus de six heures depuis début 2024 et ont été lourdement sanctionnés à titre dissuasif.

VNA/CVN