Le leader du Parti appelle à rationaliser le système de vulgarisation agricole

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a présidé le 3 octobre une séance de travail avec les ministères de l'Intérieur et de l'Agriculture et de l'Environnement afin d'examiner la réorganisation des services publics chargés de la vulgarisation agricole, le pays étant désormais doté d'un modèle d'administration locale à deux niveaux.

Selon un rapport du ministère de l'Intérieur, chaque localité a désormais réorganisé un service public au sein de son département de l'Agriculture et de l'Environnement pour mener à bien les missions de vulgarisation agricole.

Outre les fonctions et obligations stipulées dans le décret gouvernemental N°83/2018, ces services se sont vu confier des responsabilités supplémentaires dans le domaine agricole, telles que la protection des végétaux, les services vétérinaires et la gestion de la qualité des produits agro-sylvicoles et halieutiques. Au total, 1.763 agents de vulgarisation agricole travaillent actuellement dans les centres provinciaux.

À l'échelle du pays, 24 des 34 villes et provinces ont mis en place des stations régionales de vulgarisation agricole gérées par les centres provinciaux ; trois ont créé des stations régionales de services agricoles sous l'égide de leurs ministères de l'Agriculture et de l'Environnement et deux ont mis en place de telles stations gérées par des comités populaires communaux. Après restructuration, le Vietnam compte désormais 324 stations régionales de vulgarisation, employant 4 518 agents.

Dans son allocution, le chef du Parti a souligné que l'un des principaux défis au niveau communal est la gestion du personnel. Le Bureau politique a demandé aux localités d'affecter et de mettre en place un personnel spécialisé suffisant avant le 15 octobre de cette année.

Il a souligné que la vulgarisation agricole est une responsabilité essentielle des autorités communales, chaque commune devant disposer de deux agents de vulgarisation. Au niveau provincial, les centres resteront principalement chargés de l'orientation, de la coordination, de la supervision et du soutien aux communes.

Le chef du Parti a demandé une consolidation urgente du système de vulgarisation du niveau provincial au niveau communal, en supprimant les intermédiaires inutiles afin d'assurer la cohérence, la bonne coordination et le bon fonctionnement régulier du système. Il a appelé à une répartition adéquate des spécialistes agricoles parmi les fonctionnaires communaux.

Il a également appelé au renforcement de l’appareil de vulgarisation agricole dans le cadre du modèle d’administration locale à deux niveaux, en sélectionnant du personnel qualifié pour à la fois exercer les fonctions de gestion de l’État et fournir des services de vulgarisation au niveau local.

