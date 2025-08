Économie

Économie circulaire : un pas vers l’économie verte

Dans un contexte d’urbanisation rapide, de pression environnementale accrue et d’aggravation du changement climatique, Hô Chi Minh-Ville s’efforce de promouvoir le développement de l’économie circulaire afin de poser les bases d’une économie verte. Toutefois, pour y parvenir, la ville doit mettre en œuvre de manière coordonnée des solutions assorties de politiques innovantes et audacieuses.

La transition vers une économie circulaire n’est pas seulement une opportunité pour la ville de se développer rapidement et durablement, mais aussi une étape clé vers la construction d’une économie verte.

Encore loin des attentes

Dans l’objectif de bâtir une ville intelligente, à la croissance rapide et durable, la municipalité a, ces dernières années, privilégié la mise en place de solutions pour développer l’économie circulaire et l’économie de partage, en adéquation avec les tendances de l’économie numérique, de la révolution industrielle 4.0 et de la réalité locale. Cependant, selon les experts, il s’agit d’un défi majeur car, à ce jour, la ville ne dispose que de quelques modèles d’économie circulaire isolés, sans modèle phare capable de jouer un rôle moteur et de créer un véritable élan vers l’économie verte.

Parmi ceux-ci figure le modèle 3R (Reduce - réduire, Reuse - réutiliser, Recycle - recycler), considéré comme une approche simple de l’économie circulaire. Ce modèle se concentre sur trois actions : réduire l’utilisation de biens et la consommation de ressources ; réutiliser les produits ; recycler et boucler les flux de ressources.

À Hô Chi Minh-Ville, le 3R a été lancé en 2006, puis relancé en 2018 à travers la mise en place pilote du tri des déchets à la source dans certains quartiers, contribuant à sensibiliser la population à ce concept et laissant une empreinte notable dans le mouvement communautaire de protection de l’environnement.

Par ailleurs, la ville a organisé diverses activités et programmes visant à réduire la pollution environnementale, servant de base importante au développement de l’économie circulaire. Parmi eux, la campagne "Les habitants de Hô Chi Minh-Ville ne jettent pas leurs déchets dans les rues ni dans les canaux, pour une ville propre et moins inondée" a permis d’améliorer la conscience citoyenne en matière de protection de l’environnement.

Grâce à cette initiative, près de 630 "points noirs" de déchets ont été éliminés, dont 74 transformés en espaces communautaires (aires sportives, jardins, parcs…).

Malgré ces efforts, les experts estiment que les actions en faveur de l’économie circulaire ne constituent pas encore une tendance marquée. Elles sont surtout issues d’initiatives environnementales, sans encore se transformer en activités économiques génératrices de bénéfices capables de stimuler l’économie verte. Selon Nguyên Duy Anh Dông, de l’Institut de recherche en sciences, politique et société - Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville, pour que la ville devienne véritablement une métropole verte et durable, il faut une feuille de route stratégique avec une vision à long terme, ainsi qu’une coordination étroite et harmonieuse entre les services et organismes concernés. C’est une condition essentielle pour transformer les défis en opportunités et affirmer le rôle de leader de la ville dans la transition verte au Vietnam.

Un levier grâce à la science et à la technologie

La transition de l’économie linéaire vers l’économie circulaire est devenue une tendance mondiale et figure parmi les priorités des politiques nationales de développement dans de nombreux pays. Face aux défis que représentent l’épuisement des ressources, la pollution environnementale, le changement climatique, ainsi que l’exigence incontournable liée à l’intégration dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, l’économie circulaire apparaît comme la solution optimale pour viser une économie verte et une croissance durable.

Dans le contexte de la révolution industrielle 4.0, la science et la technologie jouent un rôle crucial, constituant le socle du développement de l’économie circulaire. Selon le Dr Lê Thanh Minh, directeur adjoint du Service des sciences et technologies de Hô Chi Minh-Ville, pour que la science et la technologie deviennent véritablement un moteur dans la construction de modèles d’économie circulaire au service du développement socio-économique, il est nécessaire de disposer d’un cadre juridique clair, depuis les orientations du Parti jusqu’aux lois de l’État.

La mise en œuvre de l’économie circulaire doit être associée au développement technologique et à l’économie numérique. L’encouragement à l’innovation technologique est également un facteur déterminant pour réussir l’application des modèles circulaires. Il convient donc d’accorder une attention particulière à la recherche et au développement de technologies de substitution. Les nouvelles technologies permettront de rendre plus efficace l’économie circulaire, de réduire la pollution, de préserver la nature et la biodiversité, et d’éviter la surexploitation des ressources.

Instaurer des mécanismes

Les experts soulignent que le développement de l’économie circulaire doit s’appuyer sur les secteurs et domaines dans lesquels la ville a déjà mis en place des modèles proches de cette approche. Il s’agit ensuite de les compléter et de sélectionner les filières les plus adaptées, de l’expérimentation à la généralisation. L’économie circulaire ne peut être développée de manière dispersée ou comme un simple effet de mode; elle nécessite une évaluation précise des secteurs ayant la meilleure capacité d’intégration, dans le cadre d’une stratégie globale.

La ville doit aussi instaurer des mécanismes pour créer une dynamique de marché fondée sur l’efficacité des investissements, incitant les entreprises, en particulier privées, à investir fortement dans les domaines de l’économie circulaire. Des politiques doivent être mises en place pour encourager le développement de technologies propres, la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets, afin que ces derniers deviennent une ressource, aussi bien du point de vue de la production que de la consommation.

Selon le Professeur associé Nguyên Hông Quân, directeur de l’Institut de recherche sur le développement de l’économie circulaire, Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, l’innovation liée à l’économie circulaire contribuera à bâtir un écosystème d’entrepreneuriat innovant efficace pour résoudre les enjeux de durabilité et créer une dynamique vers l’économie verte. Les solutions incluent la création de nouveaux marchés pour stimuler l’entrepreneuriat vert, la construction d’un écosystème d’innovation verte pour la ville, ainsi que l’élaboration de politiques permettant la création de marchés pour les produits, services et procédés verts, tout en mettant en place des dispositifs de financement verts pour accompagner la conversion technologique des entreprises.

Texte et photos : Quang Châu/CVN