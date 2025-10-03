Le Vietnam et la Thaïlande visent les 25 milliards d'USD des échanges commerciaux

Lê Hoài Trung, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et ministre par intérim des Affaires étrangères (AE), s’est entretenu par téléphone ce vendredi 3 octobre avec Sihasak Phuangketkeow, ministre thaïlandais des Affaires étrangères.

>> Le Vietnam et la Thaïlande dynamisent leurs liens économiques

>> Vietnam - Thaïlande : coopération renforcée en matière de lutte contre la drogue

>> Renforcer la coopération économique Vietnam - Thaïlande dans la nouvelle ère

Photo : VNA/CVN

Il s'agit du premier échange officiel entre les deux ministres depuis la nomination de Sihasak Phuangketkeow au poste de chef de la diplomatie thaïlandaise, le 19 septembre 2025.

Le ministre des AE, Sihasak Phuangketkeow, a souligné que le Vietnam était un partenaire important de la Thaïlande dans la région.

Il a exprimé son souhait de renforcer davantage la coopération étroite entre les deux ministères des Affaires étrangères, contribuant ainsi à promouvoir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Pour sa part, le ministre par intérim des AE, Lê Hoài Trung, s’est félicité du développement de plus en plus approfondi, substantiel et efficace des relations bilatérales, fondées sur la confiance, le respect mutuel et les intérêts partagés.

Il a proposé que les deux parties continuent de mettre en œuvre les résultats concrets issus de la 4ᵉ réunion conjointe des Cabinets Vietnam - Thaïlande, notamment l'élaboration rapide d’un programme d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique intégral pour la période 2026-2030.

Les deux ministres ont convenu de collaborer étroitement à la préparation des visites de haut niveau et des échanges bilatéraux dans un avenir proche, notamment à l’occasion des Sommets de l’ASEAN et du Mékong - Lancang prévus à la fin de l’année 2025.

Ils ont souligné que la coopération économique reste un pilier essentiel des relations bilatérales et sont convenus de promouvoir davantage les échanges commerciaux afin d’atteindre rapidement l’objectif de 25 milliards de dollars d’échanges, dans une optique plus équilibrée.

À cet effet, ils ont décidé de créer un groupe de travail conjoint chargé de mettre en œuvre efficacement la Stratégie des "Trois connexions" : la connexion des chaînes d’approvisionnement, en particulier dans les industries auxiliaires ; la connexion des secteurs économiques, des entreprises et des localités des deux pays ; et la connexion des stratégies de croissance durable.

Les deux parties ont également mis en avant l’importance d’intensifier la coopération dans les domaines émergents tels que la transformation numérique, le gouvernement électronique, l’économie verte, la transition énergétique équitable, ainsi que le développement d’un écosystème d’innovation et de start-up.

En matière de sécurité, les deux ministres ont convenu de renforcer la coopération bilatérale dans la lutte contre la criminalité transnationale et ont réaffirmé leur engagement à ne pas permettre à quiconque d’utiliser le territoire de l’un pour porter atteinte à l’autre.

Le ministre thaïlandais des AE a salué les efforts du Vietnam dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), et s’est déclaré favorable au renforcement de la coopération bilatérale en matière de pêche durable et de protection de l’environnement marin.

S’agissant de la coopération régionale et internationale, les deux ministres ont réaffirmé leur volonté de continuer à coordonner étroitement leurs positions au sein des mécanismes multilatéraux, en particulier au sein de l’ASEAN, pour promouvoir la solidarité, l’unité et le rôle central de l’Association, ainsi que pour renforcer la coopération dans le développement sous-régional.

À cette occasion, le ministre par intérim Lê Hoài Trung a chaleureusement invité son homologue thaïlandais à effectuer une visite officielle au Vietnam et à coprésider la 6ᵉ réunion du Comité mixte de coopération bilatérale à une date appropriée. Le ministre thaïlandais a accepté l’invitation avec plaisir.

VNA/CVN