Édifier un marché de l’or stable et transparent

Le Vietnam envisage d’ouvrir une Bourse de l’or et autorisera, à partir du 10 octobre, les entreprises à importer ce métal pour la première fois depuis plus de dix ans. Cette décision s’inscrit dans une démarche visant à stabiliser les prix domestiques de l’or.

>> Le gouvernement renforce les contrôles sur le commerce de l'or

>> Suppression du monopole d'État sur la production d'or

>> Inspection du respect de la législation dans le commerce de l’or

Le décret gouvernemental N°232/2025, en date du 26 août 2025, sur la gestion du négoce d’or intervient dans un contexte de volatilité du marché de l’or et vise à combler les limites du décret gouvernemental N°24/2012, en vigueur depuis plus de dix ans.

La Banque d’Etat du Vietnam (BEV) délivrera des licences d’importation d’or à des entreprises et banques commerciales et fixera un quota annuel. Elle finalise des directives détaillées sur les procédures de licences pour les importations et la production d’or afin d’aider les acteurs du marché à entrer rapidement sur le marché. C’est une mesure que le vice-gouverneur de la BEV, Pham Quang Dung, a qualifiée d’“essentielle pour stabiliser le marché et l’engager sur la voie d’une croissance durable”. L’une des réformes clés est la suppression du monopole de l’État sur la production de lingots d’or. Le nouveau décret autorise également les importations et les exportations d’or afin de stimuler l’offre et de réduire l’écart avec les indices de référence mondiaux.

Grâce au nouveau décret, associé à un contrôle renforcé, ”le marché de l’or fonctionnera de manière plus transparente et plus stable, garantira la demande légitime des parties prenantes tout en évitant de mettre en péril le système financier et l’économie en général”, a souligné M. Dung.

Diversifier l’offre

Les entreprises disposant de capacités avérées devraient être autorisées à importer, exploiter, transformer et commercialiser des lingots d’or. Le décret gouvernemental N°232/2025 mettra également fin au monopole de la Banque centrale sur la production de lingots d’or, dans le but de diversifier l’offre, d’accroître la compétitivité et la transparence du marché.

La BEV a annoncé un renfor-cement des contrôles sur les entreprises de négoce d’or afin de prévenir le blanchiment d’argent, la spéculation, la contrebande et les transactions illégales.

L’économiste Vo Tri Thanh estime qu’une augmentation des importations pourrait contribuer à faire baisser les prix de l’or sur le marché intérieur et à réduire l’écart des prix entre le marché domestique et le marché mondial, mais cela pourrait également exercer une pression sur le taux de change. “Il faudra dépenser des dollars américains pour importer de l’or, et plus les importations seront importantes plus les sorties de devises seront élevées”, prévient-il.

Les experts remarquent que les ajustements à la politique du marché de l’or devront être mis en œuvre dès maintenant, plutôt que retardés, afin de mieux contrôler la contrebande transfrontalière de l’or. Le monopole de l’État sur le marquage des lingots d’or doit être démantelé de manière contrôlée, en partant du principe que le gouvernement conserve le contrôle de la production de lingots. Toutefois, des licences peuvent être accordées aux entreprises qualifiées pour participer à la fabrication de lingots d’or, favorisant ainsi des conditions de concurrence équitables, diversifiant les sources d’approvisionnement et contribuant à la stabilité des prix sur le marché.

Le directeur général par intérim de SJC, Dào Công Thang, a informé que son entreprise demandera la licence pour importer de l’or brut et produire des lingots d’or en vertu du décret N°232/2025. Avec une capacité de production actuelle de 5.000 taels par jour, SJC pourrait démarrer la production dès l’obtention de la licence.

Techcombank se également déclare prête à reprendre ses activités dans le secteur de l’or. Son directeur général adjoint, Pham Quang Thang, a indiqué que l’établissement se prépare à demander une licence pour importer de l’or brut et produire des lingots.

Bourse de l’or

La BEV envisage en alternative, de permettre le commerce de l’or sur la Bourse des marchandises du Vietnam ou au sein d’un futur centre financier international, a précisé son vice-gouverneur, Pham Quang Dung.

La création d’une Bourse nationale de l’or doit être gérée de manière professionnelle et transparente, et non pas comme une salle des marchés improvisée comme par le passé, ni comme une plateforme de spéculation virtuelle sur l’or. Tous les produits introduits sur le marché doivent avoir des origines claires pour éviter que la Bourse ne devienne un outil de blanchiment d’argent ou un refuge pour des activités illicites. Le gouvernement cherche à stabiliser le marché face aux fluctuations mondiales en gérant les écarts entre les cours nationaux et internationaux, et en mobilisant l’or de la population pour le développement écono-mique.

Le Vietnam, l’une des économies les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est, cherche à préserver sa stabilité macroéconomique, alors que plusieurs universitaires de renom mettent en garde contre une expansion rapide du crédit qui pourrait alimenter des bulles sur les marchés d’actifs. La Banque centrale tente également de stabiliser le prix domestique de l’or, qui reste un placement populaire et un outil de préservation de la richesse au Vietnam. Malgré les mesures prises l’an dernier pour accroître l’offre, notamment par des enchères et les banques commerciales, le prix de l’or sur le marché intérieur a bondi de 60% depuis janvier, demeurant 23% au-dessus des cours mondiaux.

