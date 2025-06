Le Vietnam accueille plus de 9,2 millions de touristes étrangers en cinq mois

Un record de fréquentation internationale en mai 2025

Parmi les visiteurs étrangers au Vietnam, 85,2% sont arrivés par voie aérienne, 12,9% par voie terrestre et 1,9% par voie maritime.

Rien qu’au mois de mai 2025, le pays a accueilli 1,53 million de visiteurs étrangers, soit une augmentation de 10,5%. D’après les agences de voyages, il s’agit du chiffre le plus élevé jamais enregistré pour un mois de mai au cours des dix dernières années.

La Chine est restée le premier marché pourvoyeur de touristes avec 2,36 millions d’arrivées (25,7% du total), suivie de la République de Corée avec plus de 1,9 million d’arrivées (20,7%).

Fait remarquable : avec 210.000 arrivées en cinq mois, la Russie s’est hissée dans le top 10 et est devenue le principal marché européen en termes de visiteurs au Vietnam, enregistrant une croissance spectaculaire de 121,1%.

Le chiffre d’affaires du secteur du voyage pour les cinq premiers mois de 2025 est estimé à 38.400 milliards de dôngs, soit une hausse de 24,7% par rapport à la même période en 2024.

Le Vietnam parmi les cinq destinations asiatiques les plus recherchées

D’après la plateforme Agoda, le Vietnam occupe la cinquième position dans la liste des destinations asiatiques les plus recherchées par les touristes européens pour l’été 2025, derrière la Malaisie, le Japon, l’Indonésie et la Thaïlande. Ce classement repose sur les recherches d’hébergement effectuées en avril 2025 pour des séjours prévus entre juillet et août.

Selon un représentant d’Agoda Vietnam, le pays attire fortement grâce à la richesse de ses paysages naturels, la diversité de son identité culturelle et sa bonne connectivité via de nombreuses liaisons aériennes directes depuis l’Europe.

Parmi les pays européens, les cinq principaux marchés de recherche touristique vers le Vietnam sont la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Russie et la Norvège. Il est à noter que la Russie et la Norvège ont remplacé les Pays-Bas et l’Espagne dans le Top 5, grâce aux vols directs et à la politique d’exemption de visa appliquée par le Vietnam pour les citoyens de ces deux pays.

À la fin du mois de juin 2025, l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam organisera un programme de promotion touristique au sein de trois pays européens : la Pologne, la République tchèque et l’Allemagne, afin de contribuer à atteindre l’objectif d’accueillir entre 22 et 23 millions de visiteurs internationaux en 2025.

