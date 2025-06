Ninh Binh - Hà Nam - Nam Dinh : un nouvel axe de croissance touristique prometteur

La fusion administrative de trois provinces Ninh Binh, Nam Dinh et Hà Nam pourrait faire émerger un nouveau pôle de croissance touristique au Vietnam. En misant sur la complémentarité de leurs patrimoines naturels, culturels et spirituels, ces trois localités offrent un potentiel unique de développement durable et d’attractivité internationale.

Photo : VNA/CVN

Richement dotées en ressources culturelles et naturelles, elles comptent plus de 5.000 sites historiques, dont huit classés monuments nationaux spéciaux, 265 au niveau national, 784 au niveau provincial, ainsi que des dizaines de trésors nationaux. À cela s’ajoutent 33 patrimoines immatériels reconnus au niveau national, témoignant de la vitalité des traditions artisanales, festives et artistiques locales.

Le site de Tràng An, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que paysage culturel mixte, illustre la richesse exceptionnelle de la région. Le culte des Déesses Mères, à travers le rituel des Trois Palais, également inscrit par l’UNESCO, renforce cette identité culturelle. L’ensemble est enrichi par une mosaïque de sanctuaires et d’églises au style unique, comme la cathédrale de Phat Diêm, l’église de Nam Dinh ou celle de Thinh Long, sans oublier les parcs nationaux de Cuc Phuong et de Xuân Thuy.

Tourisme multidimensionnel

Outre sa richesse patrimoniale, la région dispose d’atouts propices au développement d’un tourisme diversifié : écotourisme, tourisme religieux, maritime, rural et artisanal. La proximité avec Hanoï, ainsi que la présence d’infrastructures routières et fluviales, facilitent l’accès et la connectivité entre les trois provinces.

Hà Van Siêu, directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, identifie quatre piliers pour favoriser une évolution rapide : la diversité de l’offre, la connectivité logistique, la formation des ressources humaines locales et la volonté politique des autorités.

Nguyên Công Hoan, président-directeur général de Flamingo Redtours, place de grands espoirs dans le potentiel touristique commun, appelant à attirer de grands groupes pour concevoir des complexes haut de gamme interconnectés. Il estime que les expériences réussies à Hà Nam pourraient être étendues à Nam Dinh et Ninh Binh afin de créer un véritable réseau touristique régional.

Photo : Thu Phuong/CVN

Duong Thi Thanh, présidente de l’Association touristique de la province de Ninh Binh, partage cette vision : une politique unifiée et des procédures harmonisées faciliteraient l’activité des entreprises et prolongeraient la durée de séjour des touristes.

Pour saisir l’opportunité

Dans un contexte post-pandémique, la région apparaît comme une réponse pertinente aux nouveaux enjeux du tourisme. Toutefois, comme le souligne la Professeure Nguyên Thi Thu Phuong, directrice de l’Institut de la culture, du sport et du tourisme, plusieurs défis persistent : politiques non harmonisées, pressions sur l’environnement et les patrimoines, inégalités de développement ou encore manque de personnel qualifié.

Pour y faire face, il sera nécessaire de cartographier l’ensemble des ressources patrimoniales afin de définir des stratégies cohérentes à court et à long terme. Il conviendra également d’identifier des axes thématiques clairs pour créer des produits touristiques à la fois spécialisés et transversaux, tout en préservant l’environnement et les identités culturelles.

Vers une nouvelle dynamique territoriale

Pour Trân Thi Thu Thuy, directrice du Service du tourisme de Nam Dinh, le tourisme spirituel constitue un levier essentiel pour créer de l’emploi local et dynamiser les services annexes. Des circuits comme Tam Chuc - Bai Dinh - Phu Dày, ou encore des parcours consacrés à la dynastie Trân ou à l’architecture religieuse, pourraient offrir des expériences continues et harmonisées, sans les freins administratifs actuels.

Chaque province possède sa propre beauté et incarne la richesse culturelle du Nord vietnamien. Ensemble, elles tissent une fresque touristique immersive : des héritages à explorer, des rituels à vivre, des paysages à contempler, une gastronomie à savourer.

La nature, la culture et les habitants donnent un nouvel élan pour faire rayonner cette région au-delà des frontières.

Thao Nguyên/CVN