Le Festival des fruits du Sud 2025 attire un grand nombre de visiteurs

Les activités du festival se prolongeront tout l'été (jusqu'au 31 août) avec une série d'activités uniques, alliant valeurs traditionnelles et innovations commerciales, touristiques et technologiques.

Un événement culturel et touristique annuel

Organisé par la société par actions pour la culture et le tourisme de Suôi Tiên, en collaboration avec le service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, celui de l’industrie et du commerce et l’Union municipale des organisations d’amitié, cet événement culturel et touristique annuel vise à faire découvrir les caractéristiques uniques des fruits tropicaux, tout en honorant et en diffusant le "fruit du travail" des agriculteurs.

Huynh Dông Tuân, directeur général adjoint de la société Suôi Tiên, a déclaré que le festival de cette année n’est pas seulement un terrain de jeu estival haut en couleurs, mais aussi un événement culturel, agricole et touristique de grande envergure, contribuant à diffuser l’image des produits agricoles vietnamiens auprès des consommateurs nationaux et étrangers. L’événement propose de nombreuses activités innovantes, mettant l’accent sur la valorisation des produits agricoles vietnamiens à l’ère de l’intégration.

Plusieurs temps forts ponctueront l’évènement, entre autres une fête de promotion des produits agricoles de Hô Chi Minh-Ville 2025, un marché des fruits spéciaux, une exposition de modèles agricoles de haute technologie de la ferme Suôi Tiên, une cueillette avec dégustation de fruits du verger.

"Nous souhaitons élargir l'espace de connexion entre les agriculteurs, les jardiniers, les consommateurs et les technologies modernes, afin de mettre à l’honneur l’excellence des produits agricoles vietnamiens", a souligné Huynh Dông Tuân.

Multitude d’activités

Cette édition verra la toute première fête de promotion des produits agricoles de Hô Chi Minh-Ville 2025, qui rassemblera plus de 20 stands présentant des produits agricoles frais, des spécialités transformées et des produits OCOP typiques de la ville.

Le marché aux fruits spéciaux raviva également les visiteurs, en rassemblant et exposant des centaines de fruits célèbres du début de la saison, tels que les pêches de Sa Pa, les prunes de Hanoï, les mangues de Cat Hoà Lôc, les mangoustans de Lai Thiêu ainsi que de nombreux produits OCOP de qualité. À cette occasion, les visiteurs auront également la possibilité de visiter la ferme agricole de haute technologie de Suôi Tiên, d’observer une récolte en direct et de déguster des fruits frais sur place.

Un concours d’art et de sculpture sur fruits acceuillera de nombreux artisans de Hô Chi Minh-Ville ainsi que des villes et provinces voisines telles que Dông Nai, Binh Duong… Grâce à cette édition, le comité d’organisation finalisera le dossier de candidature pour faire reconnaître l’art de la sculpture sur fruits comme patrimoine culturel immatériel national.

D’autres programmes artistiques, culturels et culinaires riches seront proposés, comme le programme musical "Friendship Melody", le défilé "Les produits agricoles vietnamiens atteignent l’intégration internationale", le Festival de l’harmonie de l’ASEAN (ASEAN Harmony Festival) 2025 où se croiseront les cultures des pays d’Asie du Sud-Est, une zone d’exposition et de vente de souvenirs uniques et de spécialités de Suôi Tiên en édition limitée, une série d’activités significatives pour la communauté et pour un environnement de vie vert et propre (notamment une course à pied pour promouvoir un mode de vie sain et l’esprit sportif), ainsi que la Journée communautaire dédiée aux enfants victimes de l’agent orange/dioxine…

L’espace divertissement et gastronomie proposera un festival de l’eau, une rue gastronomique des trois régions, un espace de jeux folkloriques et une expérience agricole dans l’espace "Convergence d’âme de la campagne"…

Selon un représentant de la zone de culture et de tourisme de Suôi Tiên, l'événement devrait attirer environ 800 000 visiteurs. Dans le cadre de cette 21e édition, la zone de tourisme culturel de Suôi Tiên propose de nombreuses promotions : billets de train gratuits pour les enfants accompagnés de leurs parents à l’occasion de la Journée internationale de l'enfance (1er juin); réduction de 50% sur les billets de train pour les élèves titulaires d’un certificat de mérite pour l’année scolaire 2024-2025. Sans oublier que du 1er juin au 31 août, pour tout achat groupé de 20 billets, les visiteurs recevront deux entrées pour la plage de Tiên Dông destinés aux enfants.

Voici quelques photos du festival :

Texte et photos : Tân Dat/CVN