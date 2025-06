Centre

Îlot Son Chà : trésor naturel et havre de tranquillité

D’une superficie de seulement 1,5 km², Son Chà possède des plages de sable blanc fin, une eau cristalline et un écosystème marin riche, abritant de nombreuses espèces de coraux et de créatures marines. Sa beauté originelle réside non seulement dans ses paysages naturels, mais aussi dans sa tranquillité et son isolement, ce qui confère à l’îlot un fort potentiel pour le développement du tourisme.

Texte et photos : Van Dung - Phuong Nga/VNA/CVN