Tourisme : l’effervescence de la haute saison

Dès la mi-avril, de nombreux touristes ont commencé à se renseigner sur les circuits estivaux. Le début du mois de juin marque le point culminant de la saison touristique, période des vacances scolaires. Pour bien choisir un circuit de qualité parmi une "forêt" d’offres promotionnelles, les experts recommandent de privilégier la qualité des services.

Circuits moins chers, cadeaux offerts

Ayant choisi la ville balnéaire de Nha Trang comme destination estivale cette année, Pham Thi Vân (12e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville) a réservé un circuit de trois jours et deux nuits pour un peu plus de 10 millions de dôngs. Selon elle, cette offre est idéale pour sa famille grâce à des promotions irrésistibles, ce qui l’a convaincue de réserver dès la fin avril.

Objectifs ambitieux pour 2025 D’après l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le secteur vise en 2025 : • 22 à 23 millions de touristes étrangers • 120 à 130 millions de touristes domestiques • Un chiffre d’affaires supérieur à 1.000 milliards de dôngs

"Le prix de base était d’environ 3 millions par personne, mais en réservant tôt, j’ai bénéficié d’un tarif réduit à 2,6 millions. Pour un peu plus de 10 millions, nous avons pu visiter la plage de Nha Trang, les rochers Hòn Chông - Hòn Vo, la tour Ponagar, un vignoble, déguster des spécialités comme les nems grillés de Ninh Hòa, etc. C’est une expérience formidable pour ma famille", raconte-t-elle.

De même, bien qu’hésitant entre un circuit national ou international, Nguyên Thê Vinh (7e arrondissement de la mégapole du Sud) a finalement opté pour Phu Quôc au lieu de Singapour, séduit par des promotions allant jusqu’à 40 à 50%. Le circuit coûte environ 6 millions de dôngs par personne pour trois jours et deux nuits au départ de la mégapole du Sud.

Comme eux, de nombreux touristes ont été conquis cette année par les circuits estivaux intérieurs. La raison : une grande diversité d’offres, des prix réduits, des promotions, et surtout, des circuits permettant à la fois de se détendre et de vivre des expériences.

Stimuler le marché

Dans le cadre du lancement du programme estival 2025 de Vietravel, tenu fin mai dernier, sa directrice générale adjointe Huỳnh Phan Phuong Hoàng a présenté une série d’avantages destinés aux groupes et axés sur un tourisme durable. Il s’agit de réductions directes, de remises pour les réservations groupées, de cadeaux en fonction de la valeur de la réservation, etc.

"Nouveauté cette année : des circuits spécialement conçus pour les familles avec enfants, avec des itinéraires flexibles et des activités adaptées. Il y a aussi des circuits pour les seniors, alliant détente et visites historiques… La demande pour les circuits estivaux est en forte hausse, notamment pour les destinations nationales et les groupes. Par rapport à l’été 2024, le nombre de réservations a augmenté de 15 à 20%", a précisé Huỳnh Phan Phuong Hoàng.

Vietluxtour : 40% des objectifs déjà atteints début mai

Selon Vietluxtour, début mai, l’agence avait déjà atteint 40% de son objectif annuel pour le marché du tourisme domestique, aussi bien en individuel qu’en groupe. La représentante de Vietluxtour, Trân Thi Bao Thu, précise : "Nous mettons l’accent sur des politiques tarifaires avantageuses et un contrôle rigoureux de la qualité. Les promotions pour les réservations anticipées ou de groupe vont de 500.000 à 3 millions de dôngs par personne, selon le marché".

Mais elle ajoute que le prix bas n’est plus le seul critère : aujourd’hui, les clients accordent beaucoup d’importance à la qualité du service.

"C’est une période de compétition, mais aussi une opportunité pour les agences de démontrer leur capacité à fournir un service de qualité, à diversifier les produits et à s’adapter aux attentes et aux tendances des voyageurs", souligne-t-elle.

Elle conseille, en outre, de réserver à l’avance pour éviter les hausses de prix et d’éviter les pics de fréquentation (week-end) pour bénéficier de meilleurs tarifs. "Aux familles avec enfants ou personnes âgées, il est nécessaire de choisir des circuits tout compris pour un meilleur encadrement pendant le voyage", souligne-t-elle.

Afin d’atteindre les objectifs fixés, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a lancé un programme national de relance du tourisme sous le thème : "Les Vietnamiens voyagent au Vietnam - Le Vietnam que j’aime".

Les séjours balnéaires plébiscités Selon les données de Booking.com pour la période du 1er juin au 31 juillet 2025, les plages restent les destinations préférées des touristes vietnamiens : • 61% des familles optent pour les régions côtières • 59% privilégient les destinations en campagne • 45% choisissent de visiter les grandes villes Les destinations les plus recherchées sont Dà Nang, Nha Trang, Dà Lat, Phú Quôc et Vung Tàu

Thao Thuong - Câm Sa/CVN