Dà Nang devrait accueillir près de 700 vols pendant les jours fériés

La ville côtière de Dà Nang (Centre) devrait accueillir près de 700 vols et un navire de croisière transportant plus de 2.000 touristes étrangers à l’occasion de la Journée de la réunification (30 avril) et de la Journée internationale des travailleurs (1 er mai), a fait savoir le Service municipal du tourisme.

>> L'aéroport international de Dà Nang parmi les 100 meilleurs du monde

>> Phu Quôc, Ha Long et Dà Nang positionnent le pays sur la carte touristique

>> Le tourisme médical, une nouvelle façon de voyager à Dà Nang

Photo : LD/CVN

Entre le 30 avril et le 4 mai, l’aéroport international de Dà Nang devrait accueillir 692 vols, soit une hausse de 16% par rapport à la même période l’an dernier. Cela représente une moyenne de 138 vols par jour, dont 57 vols internationaux et 81 vols intérieurs.

Par ailleurs, six nouvelles lignes aériennes internationales vers Dà Nang seront lancées d’avril à la fin de l’année.

Le port de Tiên Sa devrait également accueillir un bateau de croisière transportant plus de 2.000 passagers étrangers, qui visiteront les principaux sites touristiques de la ville.

Parallèlement, le nombre d’arrivées de trains est estimé à environ 13.243 pendant les vacances.

Afin d’améliorer l’expérience des visiteurs, le Centre de promotion du tourisme de Dà Nang s’associera à la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) pour organiser des cérémonies d’accueil pour deux trains spéciaux Nord-Sud.

Du 26 avril au 2 mai, de nombreuses animations festives seront proposées au parc Biên Dông, sur la péninsule de Son Tra et sur les plages de My Khê, My An et Nguyên Tât Thành. Les temps forts comprennent des compétitions de cerf-volant, de natation, des sports de plage et des expositions d’art.

Objectif : 11,9 millions de visiteurs en 2025

Le taux d’occupation des chambres des hôtels 4 et 5 étoiles et autres hébergements devrait atteindre 75 à 80% pendant les vacances.

Cette année, Dà Nang vise 11,9 millions de visiteurs, dont 4,8 millions d’étrangers, en hausse respectivement de 10% et 17% par rapport à l’année précédente.

La ville prévoit également un revenu touristique total de plus de 36.000 milliards de dôngs (1,4 milliard de dollars).

L'année dernière, la plus grande ville du Centre a accueilli environ 10,9 millions de visiteurs, générant un chiffre d’affaires de 31.000 milliards de dôngs, en hausse de 32,8% et de 22,1% par rapport à l’année précédente, dépassant les objectifs annuels de 29,3% et 10,8%.

VNA/CVN