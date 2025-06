Lục Ngan accueillera un festival touristique du litchi

Afin de promouvoir ses célèbres litchis et autres fruits et spécialités locales, le district de Luc Ngan, dans la province septentrionale de Bac Giang, surnommée "la capitale du litchi", accueillera un festival touristique de deux jours intitulé "Le litchi de Luc Ngạn - La quintessence des fruits vietnamiens, du 6 au 7 juin.

>> Bac Giang, terre de culture, au cœur du printemps et de ses fêtes

>> Bac Giang promeut les start-up dans les agricultures bio et high-tech

>> Exportation de litchis : le Vietnam renforce sa compétitivité et sa qualité

Photo : Dông Thuy/VNA/CVN

L'événement devrait attirer des milliers de visiteurs et proposer une variété d'expériences immersives et d'activités culturelles. Les festivaliers auront l'occasion de participer à la récolte des litchis, à leur nouage, à leur coupe des tiges, à leur refroidissement dans des cuves d'eau glacée et à leur emballage dans des caisses en mousse conformément aux normes d'exportation.

Les visiteurs pourront également déguster une variété de plats et de boissons à base de litchis, notamment une soupe de litchis et de margose, des litchis sautés, des litchis vapeur aux crevettes, des smoothies au litchi, du thé au litchi, du pain au litchi, du vin de litchi et du vinaigre de litchi et de miel.

Une exposition culturelle

Le programme comprendra une exposition culturelle consacrée à la culture du litchi, présentant des outils traditionnels, des matériaux d'emballage et des machines utilisés pour la récolte et la transformation. Les visiteurs pourront découvrir les techniques de multiplication, les méthodes de greffage et les différents cultivars de litchi cultivés à Luc Ngan. L'exposition vise à fournir des informations agricoles tout en mettant en valeur les variétés de fruits locales et les spécialités régionales.

Pour ajouter une dimension culturelle à l'événement, des spectacles de musique et d'arts traditionnels seront proposés, notamment des concerts de flûte de bambou et des chants Then, un genre rituel pratiqué par l'ethnie Tày.

Photo : Dông Thuy/VNA/CVN

Les visiteurs auront également l'occasion de profiter d'activités de plein air comme le camping, la pêche, le vélo et la navigation, tout en découvrant la diversité culturelle des communautés ethniques locales. Parmi les spécialités culinaires, citons le porc rôti, les crevettes et poissons d'eau douce, le miel de litchi et la visite de sites pittoresques comme le lac Cam Son, souvent surnommé la "baie d'Ha Long miniature".

Dans le cadre des festivités, les autorités locales mettront à l'honneur dix modèles exceptionnels de culture du litchi, ainsi que des personnes et des organisations ayant contribué de manière significative au développement et à la promotion de la marque de litchi Luc Ngan. Un concours de costumes sur le thème du litchi sera également organisé en 2025.

Un représentant du Comité populaire du district de Luc Ngan a déclaré que l'événement devrait accueillir plus de 100.00 visiteurs et vise à positionner le tourisme lié au litchi comme un moteur essentiel du développement socio-économique du district.

La production de litchis de cette année devrait atteindre 60 500 tonnes, la saison de récolte s'étendant de début juin à fin juillet. Le district compte actuellement 60 zones de plantation destinées à l'exportation, couvrant plus de 6.000 hectares.

Grâce à leur qualité exceptionnelle, les litchis Luc Ngan jouissent d'une solide réputation au Vietnam et à l'étranger. La marque bénéficie d'une protection de marque et d'indication géographique dans huit pays, dont la Chine, les États-Unis, le Japon, l'Australie, la République de Corée, Singapour, le Laos et le Cambodge. Exportés dans plus de 30 pays et territoires, les litchis Luc Ngan sont régulièrement salués pour leur goût exceptionnel, leur sécurité alimentaire et leur fiabilité, ce qui en fait un délice estival très attendu année après année.

VNA/CVN