Binh Thuân mise sur le septième art pour attirer les touristes

Avec ses paysages majestueux, ses monuments anciens et sa culture riche et authentique, la province de Binh Thuân (Centre), dispose d’un immense potentiel pour promouvoir le tourisme par le biais du cinéma.

Photo : VNA/CVN

Récemment, le film Lât mat 8 - Vong tay nang (Face off 8 : Embrace of Light), du réalisateur Ly Hai, tourné principalement sur le site de Bàu Trang, a réalisé un chiffre record au box-office, contribuant ainsi à dynamiser le tourisme local. Les magnifiques images de ce lieu, surnommé le "petit Sahara", ont fasciné les spectateurs et fortement attiré leur attention. Grâce à ce film, Bàu Trang a été redécouvert sous un angle plus cinématographique, confirmant une fois de plus son attrait naturel.

Situé à environ 60 km au nord du centre-ville de Phan Thiêt, Bàu Trang est un site touristique célèbre pour son alliance unique entre dunes de sable blanc et lacs d’eau douce, créant un paysage à la fois sauvage, magnifique et mystérieux. Le site comprend deux lacs, Bàu Ong et Bàu Bà, entourés par les dunes de Trinh Nu.

Bien que situé dans une zone aride et ensoleillée, Bàu Trang abrite des lacs aux eaux abondantes et limpides. Grâce à cela, la végétation environnante est luxuriante, formant un véritable oasis. Son principal attrait réside dans les dunes de Trinh Nu, d'un blanc éclatant, qui s'étendent à perte de vue. Sous l'effet du vent marin, leurs formes changent constamment, ondulant comme des rubans de soie.

Bàu Trang a été classé parmi les 100 destinations les plus impressionnantes du Vietnam en 2013, parmi les destinations préférées de l’ASEAN en 2014, et parmi les 100 sites touristiques les plus appréciés du Sud en 2016. Il a été reconnu site national par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme en 2019. Il fait également partie de la zone touristique nationale de Mui Ne, approuvée par le Premier ministre.

Photo : VNA/CVN

Milan Palmer, un touriste britannique, a confié : "J’ai découvert Bàu Trang via des critiques sur les réseaux sociaux, et j’ai été vraiment surpris. Les dunes sont immenses, d’un blanc éclatant, aux formes superbes. Le plus impressionnant, c’est que nous les avons explorées en moto tout-terrain. Nous avons même prolongé notre séjour d’un mois pour mieux en profiter".

Nguyên Lê Thanh, directeur adjoint du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, a souligné que Binh Thuân possède non seulement un environnement naturel exceptionnel, varié et complet (montagnes, collines, plaines, rivières, plages, îles...), mais aussi de riches valeurs culturelles traditionnelles. Ce sont là des décors très attractifs pour les cinéastes.

Cependant, les magnifiques paysages locaux ne sont souvent utilisés dans les films que comme de simples décors. Il est nécessaire de renforcer la synergie entre le tourisme et le cinéma pour valoriser pleinement Binh Thuân en tant que destination.

Nguyên Lê Thanh a assuré que la province s'efforce de créer les meilleures conditions possibles pour accueillir les équipes de tournage, afin d'exploiter efficacement son potentiel touristique et de promouvoir la culture cinématographique.

VNA/CVN