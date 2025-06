Vietnam Airlines : ''Voyage vert : de la Terre au Ciel"

Photo : VNAirlines/CVN

Pour marquer la Journée mondiale de l’environnement, Vietnam Airlines a utilisé simultanément du carburant d’aviation durable (SAF) sur six vols intérieurs au départ de Dà Nang (Centre) à destination de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. Cette initiative s’inscrit dans un ensemble d’actions environnementales menées par la compagnie, réaffirmant son engagement fort pour la réduction des émissions et le développement d’une aviation verte au Vietnam.

Dans le cadre de cette action, Vietnam Airlines a noué un partenariat avec Xanh SM pour lancer le programme ''Voyage vert : de la Terre au Ciel''. Les passagers voyageant à bord de ces vols alimentés au SAF bénéficient de codes promotionnels pour utiliser les voitures électriques de Xanh SM - depuis leur domicile vers l’aéroport de Dà Nang ou, à l’arrivée, depuis les aéroports internationaux de Nôi Bài (Hanoï) et Tân Son Nhât (Hô Chi Minh-Ville) vers le centre-ville - renforçant ainsi une expérience de mobilité durable sur toute la chaîne du trajet.

Cette nouvelle série de vols alimentés au SAF confirme une fois encore la position de leader de Vietnam Airlines en matière de développement durable. Dès le 27 mai 2024, la compagnie devenait la première au Vietnam à opérer un vol commercial avec du SAF, entre Singapour et Hanoï.

Photo : VNAirlines/CVN

L’introduction du carburant durable sur les lignes intérieures constitue une étape concrète vers la réalisation de l’objectif de neutralité carbone fixé par le gouvernement vietnamien pour 2050. Elle s’inscrit dans le cadre des recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de l’Association internationale du transport aérien (IATA).

Le carburant utilisé pour ces vols est le fruit d’une collaboration entre Skypec - filiale de Vietnam Airlines - et plusieurs partenaires internationaux dans les domaines de l’énergie et des carburants. Le processus d’exploitation et d’approvisionnement répond aux normes les plus strictes en matière de sécurité, d’efficacité et de respect de l’environnement.

''Vietnam Airlines est fier d’être la première compagnie aérienne vietnamienne à utiliser le SAF, un carburant vert capable de réduire jusqu’à 80% des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de son cycle de vie. Ce n’est pas seulement une avancée technologique, mais surtout une démonstration de notre engagement à accompagner le Vietnam vers la neutralité carbone d’ici 2050'', a déclaré Dinh Van Tuân, Directeur général adjoint de Vietnam Airlines.

La compagnie entend élargir progressivement l’usage du SAF sur ses vols intérieurs comme internationaux. Elle collabore activement à la mise en place d’une filière de production locale de carburant durable, dans le but de réduire les coûts d’exploitation et de renforcer l’autonomie énergétique. En parallèle, Vietnam Airlines développe ses partenariats internationaux pour bâtir une chaîne d’approvisionnement verte, sécuriser ses ressources en SAF et promouvoir des initiatives de décarbonation à toutes les étapes de la chaîne de valeur.

Photo : VNAirlines/CVN

Par ailleurs, la compagnie intensifie ses efforts de transformation numérique, en intégrant des technologies pour surveiller et optimiser les émissions dès la phase opérationnelle. Ces démarches s’intègrent pleinement dans sa stratégie ESG (Environnement, Social, Gouvernance), visant un développement durable et une meilleure résilience face aux défis futurs.

À travers cette campagne, le transporteur aérien national souhaite diffuser le message ''Décollons vers un avenir vert'', et mobiliser la communauté à agir ensemble pour une planète durable. La stratégie ESG constitue le cap qui guide Vietnam Airlines dans la recherche d’un équilibre entre croissance économique, responsabilité sociale et préservation de l’environnement, consolidant ainsi son rôle de pionnier du développement durable dans le secteur aérien national.

Diêu Thuy/CVN